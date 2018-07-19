29-летняя Мария Шумакова не стесняется показывать неидеальную фигуру в спортивном топе

Актрису не смущают складочки в области талии.

Мария Шумакова запомнилась зрителям по роли Наташи в скандально известном сериале «Сладкая жизнь». Если в первом сезоне актриса играла закомплексованную пышку-домохозяйку, то в последующих сезонах героиня Шумаковой постройнела и превратилась в шикарную женщину. В своем Instagram Мария часто делится селфи и откровенными фотоснимками — чего только стоят жаркие кадры из зала для йоги. Шумакова признается, что любит себя такой, какая она есть, и ради чьих-то предпочтений меняться не планирует.

Несмотря на активные занятия спортом, актриса обладает несовершенной фигурой. Но ее это не смущает: «Пришла на растяжку, а майку взять забыла…🧚‍♂️Жирки замазывать не стала, #хочуием».

«У вас хорошая фигура. Не надо ничего замазывать. Я за натуральность. Инста и так заваена пластиковыми барышнями», «Марусенька, а я смотрела-смотрела, а жирки-то где?», «Так называемые вами „жирки“ только украшают вас», «Хочется сказать лишь одно: Не извиняйтесь за красоту! Вы прекрасны!», «Что за мода на кости…женщина должна быть сочной и аппетитной (без висящих боков конечно) у вас очень хорошая фигура» — написали подписчики.

А какие женщины вам нравятся больше?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram