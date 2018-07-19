Улицы Пушкинскую и Максима Горького закроют в Ижевске 29 июля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 29 июля традиционно пройдет шествие, приуроченное ко Дню военно-морского флота. Связи с этим в городе будут перекрыты 6 улиц, РАССКАЗАЛ КТО?

29 июля с 9:20 до 10:00 будут перекрыты:

— улица Лихвинцева на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;

— улица Пушкинская на участке между улицами Лихвинцева и Наговицина;

— улица Красная на участке от улицы Лихвинцева до переулка Широкий;

— улица Максима Горького от улицы Бородина до переулка Широкий;

— улица Милиционная на участке от улицы Бородина до переулка Широкий;

— набережная Ижевского пруда.