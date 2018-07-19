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Улицы Пушкинскую и Максима Горького закроют в Ижевске 29 июля
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Улицы Пушкинскую и Максима Горького закроют в Ижевске 29 июля 

ИА «Сусанин» 48 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 29 июля традиционно пройдет шествие, приуроченное ко Дню военно-морского флота. Связи с этим в городе будут перекрыты 6 улиц, РАССКАЗАЛ КТО?
29 июля с 9:20 до 10:00 будут перекрыты:
— улица Лихвинцева на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;
— улица Пушкинская на участке между улицами Лихвинцева и Наговицина;
— улица Красная на участке от улицы Лихвинцева до переулка Широкий;
— улица Максима Горького от улицы Бородина до переулка Широкий;
— улица Милиционная на участке от улицы Бородина до переулка Широкий;
— набережная Ижевского пруда.
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