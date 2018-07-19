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Ксения Перетрухина: Мои самые любимые места в городе связаны с наукой
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Ксения Перетрухина: Мои самые любимые места в городе связаны с наукой 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
В этой рубрике известные москвичи делятся своими наблюдениями, как изменилась столица за последние годы.
Ксения Перетрухина, художник, режиссер, лауреат премии «Золотая маска»:
Мои самые любимые места в городе связаны с наукой.
Гулять я люблю в районе Российской академии наук, вдоль набережной, там, где Нескучный сад. Он очень интересный — много холмиков, горок, дорога так и петляет. Хотя и я не любитель длительных прогулок, мне нравится возвращаться туда. Мне даже кажется, что это место какое-то мистическое.
Еще я люблю главное здание МГУ. Хотя, если честно, для меня существует два главных здания университета: то, где я работала сторожем на одном из этажей, и другое — о котором мне рассказывала мама, когда она там училась. Помню ее истории о том, что в нем можно провести месяцы, не выходя наружу, живя при этом полноценной жизнью. Меня это очень впечатляло. Иногда я прихожу туда пообедать в столовой, хотя я там и не училась.
Еще один символ столицы для меня — газета «Вечерняя Москва». Часто вспоминаю, как ее читала мама.
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