Ксения Перетрухина: Мои самые любимые места в городе связаны с наукой

В этой рубрике известные москвичи делятся своими наблюдениями, как изменилась столица за последние годы.

Мои самые любимые места в городе связаны с наукой.

Гулять я люблю в районе Российской академии наук , вдоль набережной, там, где Нескучный сад. Он очень интересный — много холмиков, горок, дорога так и петляет. Хотя и я не любитель длительных прогулок, мне нравится возвращаться туда. Мне даже кажется, что это место какое-то мистическое.

Еще я люблю главное здание МГУ . Хотя, если честно, для меня существует два главных здания университета: то, где я работала сторожем на одном из этажей, и другое — о котором мне рассказывала мама, когда она там училась. Помню ее истории о том, что в нем можно провести месяцы, не выходя наружу, живя при этом полноценной жизнью. Меня это очень впечатляло. Иногда я прихожу туда пообедать в столовой, хотя я там и не училась.