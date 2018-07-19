Дженнифер Лопес на свидании в очень опасном платье. Кто еще из звезд любит такие? 

Дженнифер Лопес 48 лет, но ее фигуре может позавидовать любая 20-летняя модель. Певица следит за питанием, не пропускает тренировки, так что может себе позволить любое платье.
Так, например, Джей Ло заметили на бейсболе вместе с бойфрендом Алексом Родригесом (42), и на звезде было облегающее платье в горизонтальную полоску. Опасный принт — и талию может визуально расширить, и ноги укоротить. Но Джен о таком беспокоиться не стоит!
Собрали звезд, которые тоже любят горизонтальную тонкую полоску.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhennifer-lopes-na-svidanii-v-ochen-opasnom-plate-kto-eshhe-iz-zvezd-lyubit-gorizontalnuyu-polosku/