Ещё
Как появилось русское имя Нюра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как появилось русское имя Нюра 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Библейское имя Анна — еврейского происхождения, и в его корне лежит чудесное и благородное определение для его носителя — «благосклонная, дающая благоволение». Однако в русском варианте Анну нередко называют Нюрой. Как же так получилось?
Крестьянка Нюра
Всем русским детям при крещении давали библейские имена в честь святого, чья память отмечалась именно в этот день. Исключения составляли только наследные, родовые имена — и, как правило, они давались мальчикам. Эта традиция укрепилась на Руси за несколько первых веков христианства и существовала вплоть до Октябрьской социалистической революции 1917 года. Среди 365 дней одного года день памяти святой Анны отмечается 35 раз. То есть почти 8 веков подряд Анной в России называли каждую 11-ую девочку. Но далеко не все среди этих Анн отличались качествами сильной женщины, имевшей судьбоносное небесное покровительство. Напротив, зачастую это были дети нищих родителей, понимавших, что хорошей доли ждать их наследникам не приходится. И если среди благородных сословий Анну даже дома редко называли как-то иначе, то в мещанской, купеческой, крестьянской среде маленькую Аню зачастую звали Анютой, затем Нютой, Нюточкой, Нюрой, Нюрочкой, Нюшей. И вот это имя уже соответствовало ее непростой крестьянской судьбе. Ни одному российскому помещику не приходило в голову называть свою крепостную свинарку или поломойку Анной, но вот Нюшкой — непременно.
Финно-угорская кличка
Этнограф и лексикограф XIX века Владимир Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» слово «нюра» переводит с карельского языка жителей Олонецкой равнины Российской империи как «подводная мель». Карелы этой местности издревле промышляли рыболовством, отмели на реках были лучшими местами для рыбалки.
В деревнях Архангельской области до Революции 1917 года нюриками называли кожаную летнюю обувь поморов и крестьян. Ее шили крепко и в ней, в отличие от лаптей, можно было входить в воду. Возможно, слово «нюр»а перешло от карелов к русским, всегда жившим с ними по соседству, как простонародное обозначение ныряния или даже шныряния. Крестьянские девочки, как и мальчики, с раннего детства были вынуждены помогать родителям добывать пропитание, а их юркость и небольшой рост позволяли им выполнять то, что у взрослых не получалось. Возможно, не раз так совпало, что юркая и ловкая Аня, названная священником местной церкви в честь святой, в северных деревнях звалась Нюрой за собственные умения. И эта кличка со временем превратилась в домашнее прозвище русских девочек, которых крестили именем Анна.
Русская семерка: последние новости
Князь Владимир и Рогнеда: самый странный брак в русской истории Сколько советских женщин участвовало в Афганской войне Как на самом деле действует сглаз, порча и проклятие
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузову чуть не снесло волной в Турции23
Звезды, которые не одобрили романы своих детей
Как живут вдовы знаменитостей
Судзиловская показала фото в откровенном бикини12
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории2
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение