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Ореховцы смогут посетить пленэр и «Сабантуй»
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Ореховцы смогут посетить пленэр и «Сабантуй» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Чем же, чем занять себя в выходные с пользой для здоровья и духа? Что же делать, если хочется провести время на природе, но на дачу ехать не вариант? Мы знаем рецепт отличных выходных и делимся им с нашими читателями в нашей еженедельной рубрике «Афиша».
Итак, первый ингредиент, это… галерея «Крыша». Ее надо совсем немного, чтобы отдых получился незабываемым — все лишь посетить выставку «Резонанс: от цвета к фактуре и объему.
Где: ул. Маршала Захарова, д.8, к.1  Когда: до 23 августа
Во сколько: с 10:00  Добавляем к галерее Большой пленэр „Москва в Перспективе“
Где: Братеевский каскадный парк
Когда: 21 июля
Во сколько: 12:00  Приправой к нашему блюду будет фестиваль „Сабантуй“. Остро, пряно, вкусно!
Где: музей-заповедник „Коломенское“
Когда: 21 июля
Во сколько: 13:00  Добавляем музыку Вивальди, Баха, Эмара и Уорлока из концерта „Отзвуки барокко“. Ух, и гремучая культурная смесь у нас получается.
Где: на поляне под исторической сосной в музее-заповеднике „Царицыно“
Когда: 21 июля
Во сколько: 15:00.
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