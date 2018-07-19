Ореховцы смогут посетить пленэр и «Сабантуй»

Чем же, чем занять себя в выходные с пользой для здоровья и духа? Что же делать, если хочется провести время на природе, но на дачу ехать не вариант? Мы знаем рецепт отличных выходных и делимся им с нашими читателями в нашей еженедельной рубрике «Афиша».

Итак, первый ингредиент, это… галерея «Крыша». Ее надо совсем немного, чтобы отдых получился незабываемым — все лишь посетить выставку «Резонанс: от цвета к фактуре и объему.

Где: ул. Маршала Захарова, д.8, к.1 Когда: до 23 августа

Во сколько: с 10:00 Добавляем к галерее Большой пленэр „Москва в Перспективе“

Где: Братеевский каскадный парк

Когда: 21 июля

Во сколько: 12:00 Приправой к нашему блюду будет фестиваль „Сабантуй“. Остро, пряно, вкусно!

Где: музей-заповедник „Коломенское“

Когда: 21 июля

Во сколько: 13:00 Добавляем музыку Вивальди, Баха, Эмара и Уорлока из концерта „Отзвуки барокко“. Ух, и гремучая культурная смесь у нас получается.

Где: на поляне под исторической сосной в музее-заповеднике „Царицыно“

Когда: 21 июля

Во сколько: 15:00.