Откуда изначально взялся образ?

21 июля — день обретения Казанской иконы Божией матери. Есть ли объяснения, как образ оказался в 1579 году в земле?

Праздник Казанской иконы Божьей Матери отмечается дважды в году. 21 июля православные вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани, а 4 ноября торжество устраиваются в благодарность за избавление Москвы и всей страны от польского нашествия в 1612 году.

Как обрели Казанскую икону?

Икона Казанской Божией матери была найдена в 1579 году во время страшного пожара, когда выгорела половина Кремля и часть города. Тогда десятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица, которая велела рассказать архиепископу и властям города, чтобы они в земле обрели икону Божьей Матери. Родители ребенка не придали значения словам девочки, но после третьего явления Божьей Матери, Матрона со слезами на глазах попросила мать исполнить желание. По легенде, начав разгребать землю, никто не мог найти икону, и только Матрона сразу наткнулась на сияющий образ.

Как наука объясняет факт явления иконы?

«Из сообщения Пискарёвского летописца следует, что икона, которую девочка Матрона обрела на пепелище, была привезена в Казань некой девицей из Великого Новгорода, — отвечает научный сот­рудник Центрального музея древнерусской культуры и искусства Наталья Чугреева. Якобы та перед смертью скрыла этот образ, опасаясь, что его осквернят. Примерно через 6 — 8 лет после этих событий икону обрела после страшного пожара девочка Матрона».

Что сейчас находится на месте обретения иконы?

В 1808 году на этом месте построили собор Казанской иконы Божией Матери. Однако после прихода к власти большевиков на православную церковь начались гонения. Летом 1932 года взорвали главный собор монастыря, а спустя 10 лет в стенах бывшей обители открылась табачная фабрика, которая закрылась в 90-е годы, оставив после себя разруху.

В 2016 году на этом месте по старым фотографиям и чертежам начали воссоздавать собор Казанской иконы Божией Матери. В июне 2018 года на возрождаемом храме установили центральный крест высотой около 5 метров. Фасадные и кровельные работы планируют завершить к ноябрю 2018 года, но дата открытия Казанского собора пока неизвестна.