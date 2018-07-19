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Новый скандал между старыми подругами — что сказала Пэрис Хилтон о Линдси Лохан?
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Новый скандал между старыми подругами — что сказала Пэрис Хилтон о Линдси Лохан? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В начале 2000-х Пэрис Хилтон (37) и Линдси Лохан (32) были на пике популярности и отлично ладили — они проводили много времени вместе, пока Линдси не решила увести у подруги парня, греческого миллиардера Ставроса Ниархоса (32).
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С тех пор они не общаются уже больше семи лет, и Пэрис даже не позвала подругу детства на свою свадьбу с Крисом Зилка (33), которая пройдет, как говорят приближенные к паре источники, в ноябре. Хотя год назад все думали, что лед между ними оттаял — Пэрис выложила в Twitter старый снимок с Бритни Спирс (36) и Линдси, подписав его: «11 лет со дня первого пришествия Святой Троицы!».
Но, кажется, конфликт между звездами нулевых не только не исчерпан, но и продолжается! На днях в фан-аккаунте, посвященном Пэрис Хилтон, появилось видео, на котором Лохан сначала обвиняет подругу, что та ударила ее и облила коктейлем, а затем говорит, что Пэрис никогда такого не делала и между ними все хорошо.
https://www.instagram.com/p/BlWToumDWUt/?utm_source=ig_embed
Запись прокомментировала и сама Хилтон. «Патологическая врунья», — написала она, сопроводив слова смеющимся смайликом.
Интересно, отреагирует ли как-нибудь Линдси?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-skandal-mezhdu-starymi-podrugami-chto-skazala-peris-hilton-o-lindsi-lohan/
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