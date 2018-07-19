Курян приглашают на межрегиональную ярмарку

На мероприятии представят широкий ассортимент продовольственной, а также промышленной продукции

С 23 по 28 июля в Курчатове пройдет межрегиональная ярмарка, которая состоится на проспекте Коммунистическом, 29. На мероприятии представят широкий ассортимент продовольственной, а также промышленной продукции курских товаропроизводителей, предприятий регионов России и Республики Беларусь. Посетители смогут приобрести верхнюю одежду, трикотажные изделия, текстиль, постельные принадлежности, обувь, хозяйственные товары, сувениры и др.

Контактные телефоны: (4712) 51-25-42, 51-26-15, ОБУ «Выставочный центр „Курская Коренская ярмарка“, e-mail: info@kurskyarmarka.ru.