«Счастье»: Ксения Собчак поделилась трогательным видео с мужем и сыном

Телеведущая опубликовала в Stories милые кадры.

Ксения Собчак редко делится домашними кадрами в своем Instagram. В многочисленных интервью теледива признавалась, что мечтает о спокойной жизни для своего сына Платона. Несколько часов назад мама двухлетнего малыша опубликовала в Instagram Stories короткий видеоролик с подписью «Счастье».

Напомним, уже продолжительное время в Сети обсуждают возможную вторую беременность главного редактора российской версии издания L’Officiel. Всему виной объемные наряды, подчеркивающие изменившуюся фигуру Собчак. Супруга рэпера Dino MC Мишаня Мишина подлила масла в огонь, утвердительно ответив на вопрос своего подписчика о грядущем пополнении в семье Ксении. Кроме того, по слухам, телеведущую видели в перинатальном центре «Лапино», куда она приехала на консультацию к врачу, наблюдавшему ее во время первой беременности. Как и три года назад, Собчак предпочитает не комментировать подобные домыслы.