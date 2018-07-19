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«Счастье»: Ксения Собчак поделилась трогательным видео с мужем и сыном
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«Счастье»: Ксения Собчак поделилась трогательным видео с мужем и сыном 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Телеведущая опубликовала в Stories милые кадры.
Ксения Собчак редко делится домашними кадрами в своем Instagram. В многочисленных интервью теледива признавалась, что мечтает о спокойной жизни для своего сына Платона. Несколько часов назад мама двухлетнего малыша опубликовала в Instagram Stories короткий видеоролик с подписью «Счастье».
Напомним, уже продолжительное время в Сети обсуждают возможную вторую беременность главного редактора российской версии издания L’Officiel. Всему виной объемные наряды, подчеркивающие изменившуюся фигуру Собчак. Супруга рэпера Dino MC Мишаня Мишина подлила масла в огонь, утвердительно ответив на вопрос своего подписчика о грядущем пополнении в семье Ксении. Кроме того, по слухам, телеведущую видели в перинатальном центре «Лапино», куда она приехала на консультацию к врачу, наблюдавшему ее во время первой беременности. Как и три года назад, Собчак предпочитает не комментировать подобные домыслы.
Фото: instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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