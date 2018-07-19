Одинокий демарш Железняка

Естественно, сам факт отсутствия заместителя секретаря генсовета правящей партии воспринимается, как самая настоящая сенсация. Формально депутат Железняк, известный благодаря своему постоянному участию во многочисленных телевизионных ток-шоу, болен и находится на бюллетени. Хотя мы все прекрасно знаем, что бывают хвори инфекционные, а бывают чисто политические. Так, во время исключения Бориса Пастернака из Союза писателей очень многие его коллеги по цеху срочно заболели, не желая быть причастными к той расправе.

Известно, что Железняк — фигура сложная и противоречивая. В свое время шли разговоры, что пламенному патриоту приготовили почетное место в президентской администрации . Но в последний момент назначение сорвалось по внезапно открывшимся обстоятельствам. Дело в том, что все дочки депутата с юных лет учились и жили на Западе — Великобритании и Швейцарии. Но сам депутат неизменно уверял, что учатся они там исключительно для пользы Родине. Получат необходимые знания и вернутся. Но вот старшая дочь получила работу в Лондоне и осталась там на ПМЖ. Все патриотические заявления Железняка оказались сотрясанием воздуха. И это, как уверяют, повлияло на его дальнейшую карьеру. Ибо нельзя быть уж столь двуличным.

Так что, теперь? Железняк действительно не хотел, чтобы его имя значилось среди поддержавших крайне непопулярный закон? Вряд ли можно предположить, что он полностью парализован своей болезнью и не мог на казенном автомобиле прибыть в зал заседаний. Или его отсутствие действительно случайность, и никакого личного демарша не произошло. Проявит ли он хоть на этот раз принципиальность или опять все окажется сотрясанием воздуха. И попыткой усидеть на двух стульях.