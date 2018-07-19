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Одинокий демарш Железняка
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Одинокий демарш Железняка 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Естественно, сам факт отсутствия заместителя секретаря генсовета правящей партии воспринимается, как самая настоящая сенсация. Формально депутат Железняк, известный благодаря своему постоянному участию во многочисленных телевизионных ток-шоу, болен и находится на бюллетени. Хотя мы все прекрасно знаем, что бывают хвори инфекционные, а бывают чисто политические. Так, во время исключения Бориса Пастернака из Союза писателей очень многие его коллеги по цеху срочно заболели, не желая быть причастными к той расправе.
Известно, что Железняк — фигура сложная и противоречивая. В свое время шли разговоры, что пламенному патриоту приготовили почетное место в президентской администрации. Но в последний момент назначение сорвалось по внезапно открывшимся обстоятельствам. Дело в том, что все дочки депутата с юных лет учились и жили на Западе — Великобритании и Швейцарии. Но сам депутат неизменно уверял, что учатся они там исключительно для пользы Родине. Получат необходимые знания и вернутся. Но вот старшая дочь получила работу в Лондоне и осталась там на ПМЖ. Все патриотические заявления Железняка оказались сотрясанием воздуха. И это, как уверяют, повлияло на его дальнейшую карьеру. Ибо нельзя быть уж столь двуличным.
РИА Новости/Максим Блинов
Так что, теперь? Железняк действительно не хотел, чтобы его имя значилось среди поддержавших крайне непопулярный закон? Вряд ли можно предположить, что он полностью парализован своей болезнью и не мог на казенном автомобиле прибыть в зал заседаний. Или его отсутствие действительно случайность, и никакого личного демарша не произошло. Проявит ли он хоть на этот раз принципиальность или опять все окажется сотрясанием воздуха. И попыткой усидеть на двух стульях.
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