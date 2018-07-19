Жителей Вороновского пригласили на фотовыставку Выбор за тобой

Фото: архив

Жителей поселения Воровское пригласили на фотовыставку «Выбор за тобой», которая состоится в Доме культуры «Юбилейный» 21 июля.

На мероприятии ждут всех желающих.

Экспозицию посветят теме здорового образа жизни. Организаторы мероприятия обратят внимание на факторы, которые отрицательно влияют на здоровье человек.

Гости мероприятия узнают о судьбах знаменитых людей, которые завершили карьеру из-за пагубных привычек, сообщили на официальном сайте администрации поселения Краснопахрское.

Тематическая выставка пройдет по адресу: село Былово, дом №8, строение «А».