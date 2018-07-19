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Супружескую пару из Сокольников наградили за долгую совместную жизнь
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Супружескую пару из Сокольников наградили за долгую совместную жизнь 

Управа района Сокольники 1 час назад
Окружное мероприятие прошло в московском театре «Современник». Жителей района Сокольники, семейную пару Уколовых, наградили за долгую совместную жизнь.
Юрий Григорьевич и Татьяна Ивановна в браке уже почти пятьдесят лет. Об этом сообщили в отделе по работе с населением управы Сокольников. Они воспитали троих детей, и принимают активное участие в воспитании двух внуков.
Юрий Григорьевич и Татьяна Ивановна являются активными участниками проекта «Московское долголетие», посещают занятия по скандинавской ходьбе, гимнастике, лекции, посвященные здоровому образу жизни и профилактике и лечению различных заболеваний.
Юрий Григорьевич увлекается живописью. Кроме того, он проводит уроки для участников проекта «Московское долголетие». Татьяна Ивановна любит рукодельничать: вышивать, вязать, создавать игрушки из шерсти в технике валяние.
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