Супружескую пару из Сокольников наградили за долгую совместную жизнь

Окружное мероприятие прошло в московском театре «Современник». Жителей района Сокольники, семейную пару Уколовых, наградили за долгую совместную жизнь.

Юрий Григорьевич и Татьяна Ивановна в браке уже почти пятьдесят лет. Об этом сообщили в отделе по работе с населением управы Сокольников. Они воспитали троих детей, и принимают активное участие в воспитании двух внуков.

Юрий Григорьевич и Татьяна Ивановна являются активными участниками проекта «Московское долголетие», посещают занятия по скандинавской ходьбе, гимнастике, лекции, посвященные здоровому образу жизни и профилактике и лечению различных заболеваний.

Юрий Григорьевич увлекается живописью. Кроме того, он проводит уроки для участников проекта «Московское долголетие». Татьяна Ивановна любит рукодельничать: вышивать, вязать, создавать игрушки из шерсти в технике валяние.