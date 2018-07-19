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Потрогавший чужую ягодицу ребенок спровоцировал драку в Диснейленде
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Потрогавший чужую ягодицу ребенок спровоцировал драку в Диснейленде 

360tv.ru 1 час назад
В шанхайском Диснейленде в перепалку, а потом и в драку вступили две молодые матери. Одну из них перед этим потрогал за ягодицу восьмилетний сын другой, чем и спровоцировал конфликт, сообщил сайт издания Shangai.Ist.
Одна из женщин принялась ругать восьмилетнего мальчика за то, что тот якобы распустил руки. За мальчика вступились окружающие и его мать. Слово за слово — в ход как оружие пошла шляпа матери мальчика, которой та ударила разъяренную поступком ребенка противницу наотмашь по лицу.
Драку не удавалось остановить никому из очевидцев. Подоспевший охранник наконец разнял женщин. Разворачиваясь от зачинщицы скандала, мать восьмилетнего шалуна крикнула напоследок: «Да ты сумасшедшая! С такой внешностью никто не захочет трогать твою задницу!».
Очевидцы происшествия сошлись во мнении, что женщины повели себя инфантильно. Восьмилетний мальчик на их фоне выглядел даже взрослее. Однако женщину ребенок потрогал за ягодицу все-таки, скорее всего, неосознанно.
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