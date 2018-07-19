Полная чашка. Как управленцы ведут семейный бюджет

Но — мясо.. ?! Мяса их семейный бюджет просто не выдержал бы! © Ильф и Петров «Двенадцать стульев»

Когда-то моя попутчица по дальней зарубежной поездке удивилась, увидев, что я веду запись своих расходов. «Но ты же сама зарабатываешь!» — сказала она. «Именно поэтому..», — ответила я нелогичным в ее понимании образом.

Невозможно управлять тем, что нельзя измерить, — гласит популярная бизнес-поговорка, авторство которой приписывают сразу нескольким гуру. Не будем тратить время на выяснение авторства, но согласимся с правдивостью этого постулата. Семейный бюджет у многих пар похож на известную задачку про бассейн, в который через одну трубу вода вливается, а через другую выливается. Обычно в условии задачи задан объем труб и скорость вливания-выливания воды, требуется узнать время, за которое бассейн полностью опустошится. Давно уже стало общей практикой совместное пополнение семейного бюджета, а расходование его было совместным от момента изобретения денег как таковых. И именно поэтому количество и эмоциональность споров о том, кто больше внес в семейную кассу и кто больше потратил, нарастает прямо пропорционально скорости исчерпания семейного денежного «бассейна». Тому есть много примеров, породивших анекдот-вопрос: «Как женщина может сделать мужа миллионером? Это просто! Надо выйти замуж за миллиардера!»

Сам гендерный характер подобных анекдотов говорит о том, что в обществе мужчина, муж воспринимается как труба, пополняющая семейный бюджетный бассейн, а женщина, жена — как опустошающая, да еще и ненасытная при этом. Мужчины и женщины за один и тот же труд все еще в большинстве стран оплачиваются с преимуществом в сторону сильного пола — и не только (не столько) из-за различий в квалификации или интенсивности труда, сколько именно из-за устойчивости социального мифа, что любой мужчина — кормилец. «Кормилец» выделяет «растратчице» сколько-то там средств на хозяйство, и их всегда не хватает. Даже если он отдает заработок целиком. А дальше уже картины маслом про «нормальные мужики зарабатывают гораздо больше» и про «при таких тратах никаких заработков не хватит!»

При этом, как я уже написала выше, в России и развитых странах обычно зарабатывают оба и оба вносят средства в семейную казну. Однако сам размер взноса не так важен, потому что в неуправляемых процессах отрезвляющий стук о дно денежного резервуара всегда наступает слишком быстро и неожиданно. Более того, любой ресурс, который мы не учитываем и просто тратим, всегда заканчивается гораздо быстрее, чем мы ожидаем: вкусные конфетки в коробке, расходники (тряпки, мочалки) на кухне, зубная паста, чистые детские футболки, время отпуска, годы юности и красоты и, конечно же, деньги в семейной кассе.

Когда-то, когда заработки у нас с мужем уже были нормальные, а учет трат мы еще толком не наладили, нам казалось, что покупка крупных ценных вещей — от автомобиля до недвижимости — требует долгого откладывания, материальных жертв, отказа от отпусков и подарков. Короче говоря, почти несбыточно, так как жизнь одна и лучше съездить на море в хороший отель на 2-3 недели, потратив нормальные деньги и отдохнув, чем устало скопидомничать ради каких-то мало реализуемых приобретений. Тем более, что мы и так скромняги и ни на что особенно не тратим, а деньги куда-то деваются сами. А потом мы начали вести учет. И вот — оставаясь примерно в тех же рамках необидного дохода, но отнюдь не олигархического благосостояния — приобрели и автомобиль (и успели сменить его несколько раз на новый), и недвижимость, в том числе и у моря. Именно учет нам быстро показал, что за разовый отдых в 5* отеле тратишь столько, во сколько в том же месте обошлась бы годовая аренда виллы с садом и с возможностью приезжать в любое время не один раз. А когда новые тряпки уже некуда засовывать в шкафу, потому что с предыдущих еще даже ценники не срезаны, то все эти покупки «ой, это бренд, но дешево — там распродажа была, аж на 50% цену сбросили!» — это не шопинговая удача, а развесистая глупость, чего и добивались профессиональные маркетологи и мерчендайзеры магазина. Вообще большая часть покупок, как известно, совершается эмоционально. На это и рассчитаны все маркетинговые кампании.

Человек так устроен, что в один и тот же момент времени он может принять либо рациональное, либо эмоциональное решение. Эмоция отключает мозг, если проще. СМИ, занимающиеся политическим пиаром, хорошо это знают. Равно как и профессиональные продавцы FMCG. Лучший способ снизить накал эмоциональных страстей — посчитать. Если не вести учет трат (неважно, один или оба зарабатывают, общая или раздельные кассы у партнеров) по правилам нормального управленческого учета, то гарантированно будет гораздо больше бесцельных эмоциональных трат, от которых удовольствие исчезнет ровно в тот момент, когда начнется очередное выяснение «кто больше всех потратил» — привычный семейный кассовый разрыв. У семейного управленческого учета есть та же опасность для старта, что и на любом предприятии — стремясь ввести эту полезную процедуру, люди начинают записывать каждый рубль в отдельную статью. Формируются длиннейшие, совершенно никому (включая автора учета) не понятные списки с аббревиатурами, которыми невозможно управлять, и нельзя их использовать как-либо еще. И происходит быстрое разочарование в самой процедуре учета с возвращением к привычному «как сложилось».

На собственном опыте мы рекомендуем ограничить учет десятком понятных обоим «добытчикам» статей. Например, «на питание, гигиену и косметику», «на одежду и обувь», «на развлечения: театры, кино, рестораны, фитнес, хобби», «на обучение детей», «на оплату медицинских услуг и лекарств», «на транспорт», «на отпуск», «на помощь родителям и друзьям», «на содержание жилья и ремонты» и т. д. Понятно, что у вас могут быть иные статьи, но общий смысл понятен. Далее надо заносить хотя бы на еженедельной (если не получается в конце дня) основе произведенные траты (можно округляя вверх, сохраняя порядок: то есть, 1150, 99 р. можно округлить до 1151 р. или до 1150 р. или до 1200р., но не рекомендуем до 1000р.). Однако просто смотреть, куда и сколько потрачено, недостаточно. Нужно анализировать получившееся. А для этого надо два-три месяца вести учет, аккуратно суммируя в конце месяца траты по статьям, а потом — при накопившейся статистике — посмотреть динамику: какие статьи выросли и почему. Имея результаты динамики по статьям за два-три квартала, вы можете нормально планировать примерный бюджет на полгода-год.

Необязательно сразу начинать вводить жесткие ограничения, особенно такие, которые ущемляют прежние привычки вашего партнера. Важно, чтобы обе стороны согласились с расстановкой приоритетов в статьях семейного бюджета и учета. Правила, по которым вы его ведете и по которым планируете бюджет на следующие периоды, должны быть прозрачными и принятыми обеими сторонами. Иначе ссор будет не меньше, а больше — потому что тот, кто не согласен, справедливо сочтет, что давление на него — это не про учет и эффективное расходование бюджета, а про то «кто тут главный, а кто во всем виноват заранее и всегда».

Несколько общих советов и выводов:

1. Совместное планирование бюджета на основе общего учета трат повысит эффективность управления текущими расходами, а также даст возможность нетравматично достичь серьезных материальных целей, которые откладывались «на потом».

2. Использование общего ограниченного и понятного списка статей учета поможет проанализировать, куда и почему уходит наибольшее количество денег. Имея цифры для сравнения, можно менять приоритеты трат не спонтанно и эмоционально, а спланированным образом. Интуиция в таких вопросах обычно обманывает, поверьте.

3. Вести учет лучше всего в едином файле (excel в помощь), но на разных страницах (заполняются две одинаковые по статьям таблички, которые в конце месяца можно постатейно просуммировать и посчитать общие траты), чтобы не вкрались ошибки, которые второй стороной могут быть восприняты как умысел (отношения у супругов бывают разные, поэтому чем аккуратнее, тем надежнее). У сторон не должно быть трат, не попавших в учет (для нестандартных трат есть статья «прочее»). Если ваши отношения доверительные, то тогда траты обоих может заносить кто-то один — кому отношения с цифрами привычней. Однако критерий доверия тут очень важен.

4. Анализ трат за два-три квартала покажет, на что вы тратите больше всего денег, и далее вы сможете вместе решить, надо ли что-то менять в привычках такого распределения средств или нет. Возможно, вы сочтете необходимым увеличить статью на закупку продуктов, чтобы готовить дома, сократив походы в ресторан. А возможно — наоборот, поймете, что с учетом привычки часто есть вне дома, не нужно затариваться под крышу автомобиля в «Ашане» , тем более, что половину потом все равно выбрасываете.

5. Не стоит злоупотреблять графой «прочее» — если у вас туда регулярно попадает более 5% вашего бюджета, надо оттуда явно выделить какую-то отсутствующую в общем перечне статью, например, «благотворительность» — в помощь фондам «Вера» или «Дом с маяком».

6. Если у вас есть проект, в который вы хотите инвестировать (например, приобрести недвижимость), рассчитайте свои грядущие доходы и расходы хотя бы на год вперед и хотя бы приблизительно, чтобы приобретение не оставило вас совсем без средств. Всегда имейте общую «заначку», подушку безопасности вашего бюджета. Размер этой «заначки» разный в разных семьях, потому что зависит от образа жизни, но общее правило: ее должно хватить хотя бы на три месяца привычных трат. Три месяца — хороший срок для решения внезапных ситуаций: можно найти новый источник дохода, можно распределить и реструктурировать долги и прочее.

7. Не каждый расход является безвозвратной тратой денег. Если вы купили новый дорогой компьютер, а потом при его помощи стали зарабатывать деньги, то эта трата, скорее, была инвестицией. То же самое с приобретением недвижимости — это вложение средств, которое далее может стать источником дохода (пассивного), если вы будете этот объект сдавать, либо гарантией подушки безопасности, если в трудные времена вы решите этот объект продать. Поэтому при выборе приоритетов в крупных тратах стоит учесть «балансовую составляющую» приобретаемого — становится ли приобретенное вашим активом?

8. Управляя расходами, не забывайте о доходе! Стоит подумать о том, как вы можете увеличивать поступления в семейную казну, а не только экономить имеющееся. И, конечно, надо смотреть по сторонам, чтобы не попасть под риски сокращения должности, увольнения с работы, обнуления банковских накоплений — по не зависящим от вас причинам. Лучше, если источников дохода несколько.

Никто не утверждает, что введение системы регулярного учета при планировании семейного бюджета избавит вас от ссор на тему «кто больше сделал» — потому что ссоры эти чаще всего не про доходы и расходы, а, как ни странно, про любовь. Тот, кому кажется, что он недополучает любви и внимания, тот чаще всего и инициирует начало выяснения отношений. Однако, что точно вы сможете сделать, если будете совместно и осмысленно вести семейную кассу по статьям, так это изменить свой образ жизни, как вам давно хотелось, но вы полагали, что вам это не по средствам.

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