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#зверьеивечер
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#зверьеивечер 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Внимание, конкурс! Животные — лучший антидепрессант. Это может подтвердить каждый, у кого есть домашний питомец. Новый конкурс «Вечерки» посвящен тем, кто не дает нам хандрить, а напротив, дарит массу положительных эмоций. Дорогие читатели, присылайте забавные фотографии своих домашних любимцев и истории о них на почту vecher@vm.ru и делитесь ими в социальной сети Instagram с хештегом #зверьеивечер Авторов лучших рассказов и фото ждут призы.
Сергей Якубов: Наша персидская кошка Ева очень активная, жизнерадостная и игривая. В нашей семье является всеобщей любимицей. На даче охраняет свой участок, ловит и приносит домой полевых мышей. Дома любит играть в прятки и знает много потайных мест.
Александра Куцар: Мои соседи весной приютили уличного котенка, но в скором времени улетели на отдых. Приглядывать за малюткой доверили мне. Я кормила его из бутылочки, ухаживала и так привязалась, что не смогла вернуть! Теперь Джордж, такое имя я выбрала для него, живет со мной.
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