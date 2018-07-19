#зверьеивечер

Внимание, конкурс! Животные — лучший антидепрессант. Это может подтвердить каждый, у кого есть домашний питомец. Новый конкурс «Вечерки» посвящен тем, кто не дает нам хандрить, а напротив, дарит массу положительных эмоций. Дорогие читатели, присылайте забавные фотографии своих домашних любимцев и истории о них на почту vecher@vm.ru и делитесь ими в социальной сети Instagram с хештегом #зверьеивечер Авторов лучших рассказов и фото ждут призы.

Сергей Якубов : Наша персидская кошка Ева очень активная, жизнерадостная и игривая. В нашей семье является всеобщей любимицей. На даче охраняет свой участок, ловит и приносит домой полевых мышей. Дома любит играть в прятки и знает много потайных мест.

Александра Куцар: Мои соседи весной приютили уличного котенка, но в скором времени улетели на отдых. Приглядывать за малюткой доверили мне. Я кормила его из бутылочки, ухаживала и так привязалась, что не смогла вернуть! Теперь Джордж, такое имя я выбрала для него, живет со мной.