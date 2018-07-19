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Смотрите в оба: звезды, которых (иногда) можно встретить в общественном транспорте
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Смотрите в оба: звезды, которых (иногда) можно встретить в общественном транспорте 

SNCmedia.ru 39 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Тина Канделаки
Тину Канделаки сложно назвать постоянным пассажиром московской подземки, но против метро популярная телеведущая и бизнесвуман ничего не имеет. В Сети не раз всплывали кадры, на которых Тина была запечатлена во время поездок в общественном транспорте. Ну а что, иногда на метро гораздо удобнее!
Николай Басков
Уж, казалось бы, кого-кого, а «натурального блондина» в подземку точно не загнать. Но нет. Николай спокойно спускается в метро, если понимает, что по пробкам добираться до места назначения придется гораздо дольше. Так что, не удивляйтесь, если столкнетесь с артистом на одной из станций.
Филипп Киркоров
Не брезгует общественным транспортом и сам Король эстрады. За свою долгую и насыщенную гастрольную жизнь Филипп Киркоров видел столько всего, что каким-нибудь рейсовым автобусом его точно не испугать. Правда, таким видом транспорта певец пользуется лишь в крайнем случае: уж слишком известная он личность, чтобы в подобных условиях остаться незамеченным.
Анастасия Волочкова
Экс-прима Большого, вопреки домыслам, передвигается не только на роскошных автомобилях, подаренных богатыми ухажерами. Волочкова легко может спуститься в метро и проехать несколько станций. Кроме того, Анастасии не принципиально летать бизнес-классом, так что, она вполне может оказаться вашим соседом в «экономе». Главное — не теряйтесь.
Сати Казанова
Сати Казанова не стесняется того, что иногда ей приходится пользоваться общественным транспортом. К примеру, это фото певица сама опубликовала в своем Instagram. «Московский метрополитен — самый красивый в Мире метрополитен!» — подписала снимок артистка.
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