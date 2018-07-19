Звезда сериала «Тайны следствия» закрутил роман с мамой своей экс-возлюбленной

В мае этого года звезда сериала «Тайны следствия» Николай Перминов встретился с Яной Боевой. Девушка заверила, что ее пятилетняя дочь Ева является наследницей актера. Родительница девушки Елена Боева настояла на том, чтобы был проведен ДНК-тест. Экспертиза показала, что Николай не отец девочки, но после шоу он продолжил общаться с этой семьей. Он виделся с маленькой Евой, дарил ей подарки. Все это насторожило Яну и она вызвала артиста и свою маму вновь пройти проверку на детекторе лжи.

Сегодня девушка появилась в студии ток-шоу «На самом деле» и рассказала, что заметила странное поведение своей мамы. По ее словам, родительница взяла деньги, которые они откладывали на школу для дочери, и купила на них билеты на чемпионат мира по футболу. Позже выяснилось, что на матч она пошла с Перминовым. Также, по ее словам, актер не раз гулял с ее мамой и дочерью. Все это навело ее на мысли о том, что ее родительница закрутила роман с Николаем. Она пояснила, что раньше такое уже было. Оказалось, что Елена Боева ранее отбила у нее молодого человека Антона, чтобы показать дочери, что тот ее недостоин. «Там отношений не было. Там просто было все на словах», — объяснила женщина. Она заверила, что у нее не было интимных отношений с тем молодым человеком, но детектор лжи показал, что Елена лжет.

Яна Боева заподозрила что у ее мамы роман с ее бывшим возлюбленным / фото: кадр из передачи

После случившегося женщина продолжила настаивать, что у нее с Николаем только дружеские отношения. Эксперты в студии выяснили, что отложенные 200 тысяч рублей Елена потратила на актера. Перминов и Елена Боева отрицательно ответили вопросы о том, проводили ли они вместе ночь, но и эти слова оказались ложью. «Каждый в этой жизни имеет желание быть счастливым», — попытался оправдаться актер. Яна была возмущена тем, что ее собственная мама скрывала от нее роман с Николаем.

Николай и Елена отрицали, что у них отношения / фото: кадр из передачи

После случившегося в студии появился экс-возлюбленный Елены Боевой Виталий Рычков. Мужчина возмутился тем фактом, что за время его отсутствия она нашла нового мужчину. Также выяснилось, что она изменяла ему, когда они были вместе. Самым удивительным стало то, что Елена не испытывает искренние чувства любви к ее нынешнему избраннику Николаю, это показал детектор лжи. В конце передачи присоединилась к гостям студии и мама Рычкова. Она набросилась на Елену с обвинениями в том, что она испортила его сына. Однако шоком для всех стало то, что все это время у Николая была возлюбленная Ирина Зайцева . Выяснилось, что он изменял ей с Еленой. «У меня к тебе искренние чувства. Что изменила эта ситуация? Мы с тобой не живем вместе, мы общаемся. Я не хочу никого осуждать. Каждый имеет право на личную жизнь, на счастье. Я не хочу оправдываться. Я просто живу пока живется. Не хочу быть одиноким», — высказался Перминов. Теперь ему предстоит выбрать, с к кем строить отношения, если Елена и Ирина не отвернутся от него.

Девушка Николая Перминова не знала, что он ей изменяет / фото: кадр из передачи