Ирина Дубцова поделилась семейным фото с мамой и сыном

Певица прилетела к родным в Париж, где они сейчас отдыхают.

Сейчас сын Ирины Дубцовой вместе с бабушкой находится во Франции. Они прилетели в Париж на время летних каникул. Звездная мама всего на несколько часов смогла вырваться к сыну. Из-за плотного концертного графика певице приходится идти на жертвы.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)

18 Июл 2018 в 3:06 PDT На пару часиков в Париж и обратно 😝 Поработала, пообнимала своих и … уже😅,

— рассказала Ирина Дубцова.

«Тема такой классный 🌸💘», «Очень красивые😍», «Какие зайки все😍😍❤❤🐰🐰🐰», «Чудесная фотография», «Время, проведенное с семьей — бесценно», — прокомментировали подписчики в Instagram.

Кстати, мама певицы Наталья Дубцова в своем блоге делится фото и видео, как они с внуком отдыхают во Франции. Юный Артем смог из окна дома в Париже увидеть автобус с футболистами сборной Франции, которые выиграли чемпионат мира 2018.

В центре во всех кафе такая картина, где есть экран. Люди сидят на тротуаре. Если Тёма готов к ним присоединиться, то я нет! Пойду лучше в свой номер в любимом Наполеоне, включу телевизор и поболею за хорватов))) Шутка. Это была шутка))) ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️👋😂🇫🇷🇫🇷🇫🇷#париж #финал #морефанатов

Публикация от Natalia Dubtsova (@natalia__dubtsova)

15 Июл 2018 в 7:52 PDT Эми с Тёмой жгут 🔥Вот такая тут атмосфера счастья и праздника 💥⭐️🇫🇷⚽️💃🕺🏻🏆🥇

Публикация от Natalia Dubtsova (@natalia__dubtsova)

17 Июл 2018 в 2:04 PDT Напомним, с 2004 по 2008 год Ирина Дубцова была замужем за солистом группы Plazma (Slow Motion) Романом Черницыным . В этом браке в 2006 году родился ее единственный ребенок — сын Артем. Отметим, поклонники певицы частенько отмечают сходство мальчика со звездной мамой. Правда, часть аудитории уверена, что Артем — копия папы.

С днём защиты детей ❤️ @chernitsyn_official @romanplazma #любимыйребёнок

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)

1 Июн 2018 в 10:53 PDT Зная любовь сына к футболу, Ирина Дубцова устроила для сына «футбольный» день рождения. Мальчик был в восторге. Под руководством организаторов мероприятия именинник и его гости проходили различные квесты на футбольную тематику, рисовали картины и даже участвовали в мастер-классе с настоящими спортсменами.

Мой ❣️❣️❣️ @chernitsyn_official 😍Мой маленький большой мальчик! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ❣️❣️❣️ Тебе уже 12! Учись, играй, радуйся каждому дню, не болей и верь в чудеса! А всё остальное — это за мной 😉 Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ТАК СИЛЬНО ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Мама. #любимыйребёнок #зайчатинавчистомвиде #моймаленькийбольшоймальчик #сднёмрождения #сын #подросток #сегоднягуляем 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)

2 Мар 2018 в 10:13 PST Фото: Instagram @dubtsova_official, @nataliadubtsova