«Люди прожигают меня взглядом»: как живут новосибирцы с татуировками на лице

Никита, 19 лет, сотрудник ресторана быстрого питания KFC: «Первую татуировку сделал на животе в 14 лет, после этого я погрузился в эту культуру и спонтанно решил сделать тату на лице. Рисунок прорабатывался двумя передовыми арт-художниками, по совместительству моими приятелями. Долго решался, бить её или нет, так как знал, что в нашем обществе татуировка ассоциируются с преступным миром. Боль была схожа с теми работами, которые уже были на моём теле, а по продолжительности занимала больше времени.

Критики всегда ожидать нужно, но я заранее знал, что этот поступок изменит мою жизнь в корне. Большинство отрицает таких людей. А реакцию родителей я представлял заранее, и она меня не пугала.

Я сам по себе не такой человек, который зависит от мнения окружающих, и это не юношеский максимализм.

Во всех магазинах, метро, общественном транспорте, где мне нужно находиться в непосредственной близости с людьми, я замечаю, как люди прожигают меня взглядом, не стесняясь этого.

Стараюсь не обращать внимания на патологии людей, хотя на мои татуировки люди концентрируют всё своё внимание. Иногда я подмигиваю или как-то иным образом обращаю на них своё внимание, чтобы смутить их; и я получаю удовольствие с их реакции.

Что касаемо трудоустройства, то, конечно, работодатель обращает на это внимание, особенно если ты работаешь в сфере услуг. Хотя в такой компании, как KFC, такой проблемы не было, потому что это прогрессивная компания, в основе которой лежат принципы уникальности каждого человека, в том числе и сотрудника, кем бы он ни был.

Если близкому и дорогому мне человеку это составит большой дискомфорт, то я готов всерьёз задуматься о сведении этой татуировки. Тем более с нынешними технологиями это не так сложно».

Владислав Высота, 20 лет, тренер по батутному фристайлу: «До неё (татуировки на лице. — М. М.) было два рукава, торс и ноги. Просто захотел и сделал, в создании эскиза мне помог мой друг и тату-мастер Кирилл Латушкин. Респект ему.

(М. М. : Больнее ли было делать тату на лице, чем на теле?) Все абсолютно то же самое, только когда заживает, немного неудобно. Кстати, на лице это уже вторая и последняя.

Реагируют чаще всего бабушки, реакция чаще негативная.

Чего я буду бояться всегда — это реакция моей мамы. Хоть мне будет 30 лет, хоть 40. Ей нравятся все мои татуировки, кроме тех, что на кистях, пальцах и лице. Мама, если ты это видишь, прости!

(М. М. : Боитесь ли, что будут проблемы на работе из-за татуировок?) Из-за лица навряд ли, у меня две маленьких и это выглядит достаточно эстетично. А так да, не все ещё готовы к этому. Но сводить точно не собираюсь».

Евгения Комарова, 24 года, администратор в тату-студии Alpha.Tattoo: «Татуировка на лице стала 10-й по счёту, была самой спонтанной из всех существующих, разбег от идеи до записи составил около часа. Эскиз был придуман сразу по факту. Был отрисован индивидуально для меня после знакомства и общения с самим мастером. По факту, идя на сеанс, я не знала, с какой татуировкой по итогу выйду из салона.

Это была первая тату, перед которой я жутко волновалась, но была настроена весьма уверенно. Переживала больше из-за болевых ощущений. Как оказалось, очень зря — это была самая быстрая и безболезненная тату из всех!

Когда ты татуируешься — критики просто не избежать, а я как человек, съевший собаку на этом, понимала на что иду.

Я понимала, что осуждение будет, но никогда не боялась его. Не вижу смысла вообще заострять внимание на чьем-либо мнении, тем более если это касается моей жизни или моего внешнего вида в частности.

Вообще, практически все татуировки вызывают у людей бурную реакцию, и, как правило, они очень резонансные. Очень часто мне делают комплименты на улицах, в транспорте и в различных заведениях. Но помимо положительных эмоций зачастую приходится сталкиваться с осуждающими и презренными взглядами. Люди не стесняются выражать эмоции в самых разных вариациях. Со временем к этому привыкла, но не перестаю удивляться до сих пор!

От семьи и близких людей, напротив, всегда есть поддержка и понимание. Мама живёт в другом городе, видимся с ней редко, и в телефонных разговорах очень часто проскальзывает вопрос с интересом: „Ну что, сделала что-нибудь новенькое?“.

Посредством этой татуировки я обзавелась работой в новой для себя сфере (до этого Евгения работала в магазине стритвира — одежды в так называемом уличном стиле. — М. М.), и по сей день я работаю в тату-студии и очень довольна этим.

У меня есть знакомый, у которого забито лицо пуще моего, и у него не возникает проблем с трудоустройством.

На данный момент могу с уверенностью сказать, что буду продолжать забивать лицо, конечно же, не забывая про другие части тела. Мыслей про сведение не было никогда и точно не будет! Я даже не представляю, что должно произойти, чтобы я всерьёз задумалась об этом. Наоборот, хочется все больше и больше!».

Сергей Давыдов , 30 лет, продавец-консультант в магазине «Крепёж»: «Татуировки у меня есть по всему телу. Все они так или иначе связанны с панк-культурой, к которой я, собственно, и отношусь.

Тату на лице у меня появилось, когда я уже достаточно долго проработал на своем последнем рабочем месте. Когда устраивался туда, у меня уже были тату на руках. На собеседовании мои руководители это видели и ничего не сказали. Да и до этого куда устраивался, приходил на собеседование, видели мои татуировки, никто ничего не говорил. Из-за внешности мне не отказывали.

Я вообще и не хотел бы работать там, где есть дресс-код. Работать в таком месте для меня унизительно. Я же не лицом работаю. Свои рабочие обязанности я выполняю отлично.

От родственников критику, конечно, ожидал. Они и на обычные татуировки реагировали, скорее, негативно. А татуировки на лице для них были просто шоком. Мои родные в основном люди устаревших взглядов. Для них татуировка — это что-то, что ассоциируется с криминальным миром.

В то же время многие мои друзья, знакомые сами вращаются в тех же кругах, что и я, тоже имеют немало татуировок. Есть и такие, у кого у самих уже есть тату на лице. Естественно, что они отнеслись к моим преобразованиям с уважением, поддержкой, некоторые с завистью.

Незнакомые люди реагируют очень по-разному. Наверное, это зависит от того, насколько прогрессивны сами люди. Бывает, что даже подходят, хвалят, интересуются. Какие-нибудь бабушки цокают и качают головой. Иногда докапываются „пацанчики с районов“, но это отдельные кадры, которые слабые духом и максимум на что способны, это прикрыть свою трусость, самоутвердившись в своём стаде, лишь придравшись к тому, кто от них отличается.

Мне одни бывшие зэки, любители блатной романтики, пытались заяснить, что моя внешность недопустима. В качестве аргумента они постоянно ссылались на то, что „им так авторитетные люди сказали“.

Ну что ж? Печально, что для них „авторитеты“ — это только люди, добившиеся определённых успехов в криминальном мире.

Сводить не планирую. Считаю, это было бы как пойти против своих же принципов. Единственное, о чём жалею, что не сделал тату на лице намного раньше.

Они (татуировки. — М. М.) мне помогают не поддаваться иллюзиям о том, что мы якобы живём в здоровом обществе, где ценились бы реальные человеческие качества. Нет, у нас, к сожалению, для людей важнее, кто как выглядит и как себя ведёт. Очень много нетерпимости к тем, кто как-то отличается. При этом эти же люди спокойно терпят серьезные несправедливости, касающиеся их самих».

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