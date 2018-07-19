Раскрыт смысл поз девушек в Instagram

Один из ведущих специалистов по языку тела Трейси Браун рассказала, что значат некоторые популярные позы девушек на фотографиях в Instagram. Об этом сообщает The Sun.

Например, «запланировано-спонтанные» снимки, как у модели Оливии Бакленд, свидетельствуют о том, что девушки хотят выглядеть сексуальнее. «Они визуально удлиняют шею и ноги, чтобы усилить влечение мужчин», — пояснила Браун.

Поза «Бемби», при которой девушки сидят на коленях, раздвинув ноги и отклонившись назад с прямой спиной, говорит об их желании казаться милыми. «Совмещая эту позу с надутыми губами, модели выглядят невинными и сексуальными. Они знают, что смотрятся хорошо, но не хотят, чтобы вы подумали, что они слишком старались», — уточнила эксперт.

Также она отметила позу «тираннозавра», когда девушки изгибают руку и раздвигают пальцы, прислонив их к лицу, и пояснила, что это выражение уверенности в себе.

Вдобавок Браун обратила внимание на моделей, которые позируют, стоя на коленях с раздвинутыми ногами в купальниках. «Таким образом девушки хотят подчеркнуть свою сексуальность. Эта поза говорит „посмотрите-ка, как я хороша“», — объяснила Браун.

В заключение она рассказала о надутых губах на селфи. «Слегка надутые губы с открытым или закрытым ртом говорят о сильном сексуальном возбуждении», — рассказала эксперт. «Однако это также может свидетельствовать о попытке скрыть неуверенность в себе», — добавила она.

Ранее в июле на пляжных фотографиях знаменитостей появился тренд, получивший название barbie feet. Пользователи Instargram обратили внимание, что ноги большинства популярных моделей и блогеров принимают одно и то же изогнутое положение, когда те позируют. Ступни девушек сравнили со ступнями босых кукол Барби, стоящих на цыпочках.