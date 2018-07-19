Меган Маркл перестала общаться с отцом

Ее сводная сестра заявила, что равнодушие герцогини серьезно подорвало здоровье папы.

Новый член самой известной семьи в мире старается быть милой со всеми, однако игнорирует собственного родителя. Как такое возможно? Оказывается, охладить отношения герцогиню Сассекскую вынудил сам Томас Маркл. Отец бывшей актрисы позволил себе резкие высказывания в адрес Елизаветы Второй , с которой пока так и не познакомился лично: напомним, на свадьбу дочери он не доехал из-за сердечного приступа, а на другие мероприятия с участием английской королевы, где собираются все родственники (например, родители Кейт Миддлтон ), его до сих пор не звали.

И вот вместо того, чтобы потихоньку вливаться в монаршую семью, он еще более отдаляется от нее своими жесткими заявлениями, которые ничего не меняют в ее поведении.

Томас Маркл довыступался на телешоу до того, что стал изгоем в такой семье!

Несмотря на то что Меган даже попросила папу не общаться с журналистами, он в интервью рейтингового телешоу «Доброе утро, Британия» жестко раскритиковал бабушку ее второго мужа за политику. «У королевы нет оснований не встречаться со мной: я не так плох», — добавил он напоследок. Но его выступление привело не ко встрече с монархом, а к тому, что даже дочка перестала с ним общаться. Первой об этом сообщила ее сводная сестра Саманта Маркл. «Ты сведешь нашего отца в могилу своей холодностью, ему очень тяжело! Довольно! Веди себя как подобает себя вести человеку и женщине», — призвала она одуматься герцогиню на своей странице в Twitter.

Меган на это не ответила ничего: вживую она и сестрой не общается, а оставить комментарий в аккаунте возможности не имеет, так как по настоянию новой семьи удалилась из всех соцсетей.

Отец Маркл раскрыл интимные подробности жизни дочери

Отец стал звездой в сети, проведя всего один вечер с пятью детьми

Читайте также: