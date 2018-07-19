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Степан Меньщиков из «Дома-2» развелся после скандала у Шепелева
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Степан Меньщиков из «Дома-2» развелся после скандала у Шепелева 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Степан Меньщиков и Евгения Шамаева оформили развод. Пара так и не смогла восстановить отношения после скандала, который произошел между ними на ток-шоу Дмитрия Шепелева.
О разводе со Степаном Меньщиковым рассказала его экс-супруга Евгения Шамаева. «Развод официально оформлен надо съездить только бумажки забрать) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — написала Шамаева на своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте».
Бывший супруги сумели сохранить добрые отношения. Они даже приняли решение жить недалеко друг от друга. «Сейчас спустя время приняла решение жить ближе со Степаном, дети нуждаются а нем как и во мне как оказалось переехали временно опять же на пол года год, дальше посмотрим! Вообщем личные отношения папы и мамы ну ни как не волнуют малышей) поэтому теперь живем ближе и всем комфортно», — оптимистично объявила экс-супруга Меньщикова.
Отметим, что осенью прошлого года в семье звезды скандально известного телепроекта «Дом-2» разразился скандал. На ток-шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» Степан Меньщиков узнал о том, что четыре года воспитывал не своего сына. Жена экс-участника телестройки рассказала об изменах избраннику.
Тогда Евгения пожаловалась, что Степан не уделяет внимание семье, а живет только своими заботами. В результате, обиженная женщина призналась, что когда они были в ссоре с Меньщиковым, у нее появлялись другие ухажеры. При этом она подчеркнула, что еще в начале совместной жизни говорила, что не испытывала любви к Степану. Но это не помешало им родить двоих детей — Ваню и Варю.
На шоу Шепелев обнародовал результаты ДНК-теста, который показал, что на самом деле Ваня не является биологическим сыном Степана. Зал возмущенно загудел. Тут-то Евгения и сообщила, что с самого начала знала, что муж не является отцом ее ребенка. К его чести, Степан заявил, что все равно будет любить и заботиться о мальчике.
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