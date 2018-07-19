В Камышине социальные центры «футболят» друг-другу агрессивную 14-летнюю девочку

Социальные службы города Камышина Волгоградской области не смогли справиться с «трудной» 14-летней девочкой из социально-опасной семьи и пытаются переложить ответственность за нее друг на друга. Сама же девочка и её бабушка-опекун, просят оставить их в покое и не терроризировать помощью и контролем.

На родине настоящего человека не могут воспитать 14-летнюю девочку

— 34-летняя мама девочки давно попала в базу данных неблагополучных семей, — сообщили V1.ru в комиссии по делам несовершеннолетних Камышина, — Она пила и не занималась воспитанием ни дочери, ни пятилетнему сыну. В феврале 2015 года ее задержали с наркотиками и сейчас она отбывает восьмилетний срок в колонии. Сына отправили в детдом, а старшая дочь уже два года живет с 58-летней бабушкой-опекуном.

Контролем за тем, как живёт девочка, занимались сотрудники Центра психолого-педагогической помощи. В семью приходили раз в месяц, чтобы провести профилактическую беседу. Но, воспитать из девочки хорошего человека, им не удалось.

— Девочка плохо учится в школе, средний балл — «три», может по несколько дней отсутствовать дома, — говорится в акте комиссии по делам несовершеннолетних, — Она ведет себя агрессивно, участвует в уличных драках, но исправляться не собирается и считает свое поведение абсолютно нормальным: «Они сами виноваты». Девочка манипулирует всеми вокруг себя, постоянно совершает правонарушения и уверена в своей безнаказанности. На специалистов центра она кричит, в том числе и матом. А ко всем их предложениям относится несерьезно — может уйти и закрыться в другой комнате.

Недавняя проверка показала, что живёт девочка в условиях совершенно неподходящих для несовершеннолетнего.

— Квартира неблагоустроена. Газовая плита в аварийном состоянии и на ней невозможно приготовить пищу — говорится в акте осмотра квартиры, — Из техники в доме только телевизор. Шторы в гостиной почти лежат на полу. Кровати и постельное грязные, подушки без наволочек. На столе в гостиной все в грязи и крошках от еды, а в раковине грязная посуда. Углы замусорены, а в квартире затхлый запах.

Поместить девочку в приют, комиссия не смогла. Вместо этого, она переложила контроль на семьей с одного центра, на другой — подразделение местного комитета по делам молодежи «Планета молодых», для которого такой надзор не является основным.

В «Планете молодежи» подтвердили V1.ru, что пытались вовлечь «трудную» девочку в свои проекты, но безуспешно. Она не только не захотела участвовать в каких-либо мероприятиях, но и резко выступила против помощи. Отказалась девочка и от получения работы через молодежную биржу труда. Поэтому, будет лучше, если ее воспитанием займутся в центр психолого-педагогической помощи — те, кто от неё уже отказался.

Но, назад «трудную» девочку тоже не горят желанием брать.

— Специалисты нашего центра занимались профилактической работой и с бабушкой, и с девочкой, но проблемы в этой семье разрешить не удалось, — сообщила V1.ru директор ГКУ СО «Камышинский центр психолого-педагогической помощи населению» Ольга Колпакова, — Мы не можем определить ребенка в центр насильно, против его воли. Это зависит от желания самой девочки и ее опекуна-бабушки. Они такого согласия не давали. А с «Планетой молодежи» может они найдут взаимопонимание.