Динамим как леди. Шесть способов изящно отказаться от свидания

Эти советы пригодятся, чтобы отказаться от свидания тактично и не нажить врага.

Будьте честны и прямолинейны

Честность — лучшее решение, если вы не хотите причинить людям лишнюю боль. Во-первых, вам нужно быть честной с собой. Каждый заслуживает шанса, но иногда мы просто знаем, что все идет не так. Если вы не чувствуете никакого влечения, то лучше не тянуть с отказом.

Во-вторых, нужно быть честной с ним. Не придумывайте лишнего, будьте любезны и откровенны. Если вы просто не заинтересованы в этом человеке, так и скажите. Вы не должны объяснять что-то, но если у вас действительно есть причина, по которой вы не можете или не хотите встречаться в настоящее время, сформулируйте ее четко и кратко.

Когда речь идет об отказе, всегда лучше вести себя активно, а не пассивно. Не тяните время, избегая встреч или надеясь, что ваш потенциальный партнер поймет намек. Разделайтесь с этим, как только у вас появится шанс. Выскажите четкий отказ, чтобы вы оба могли двигаться дальше.

Поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы обращались с вами

Прямое «нет» может звучать довольно жестко, если вы не преподнесете его тактично. У вас нет причин обижаться или чувствовать отвращение (за исключением тех случаев, когда они действительно умышленно агрессивны и отвратительны). Нравиться кому-то — лестно, поэтому будьте вежливы и постарайтесь показать немного признательности. Помните, какая храбрость нужна, чтобы открыться другому человеку.

Наконец, не распространяйтесь о произошедшем. Если вы находитесь в одной компании с этим человеком, не говорите никому о том, что произошло. Если вы кому-то отказали, они и так чувствуют себя отверженными, не нужно добавлять к этому еще и смущение.

Акцентируйте внимание на себе с помощью утверждений с «Я»

Если вы решите объяснить кому-то, почему вы в нем не заинтересованы, попробуйте акцентировать аргументацию на себе, а не на собеседнике. Перечисление причин, почему потенциальный партнер вас не достоин, звучит грубо и снисходительно, к тому же это может задеть самооценку вашего собеседника. Вместо этого психологи советуют использовать утверждения с «Я», например:

«Я не вижу вас в этом плане, мне жаль».

«Я действительно наслаждаюсь, общаясь с вами, но я не чувствую между нами связи».

«Я сейчас сосредоточена на себе, поэтому не заинтересована в свиданиях с кем-либо».

«Я думаю, вы замечательный, но я ищу нечто другое прямо сейчас».

Так вы не ставите себя выше и не принижаете собеседника, а просто объясняете свою точку зрения. Думайте об этом как о досрочном рассуждении на тему «Дело не в тебе, а во мне». Только в этом случае это не так больно, как при расставании.

Покажите, что ваш ответ окончателен

Когда вы кого-то отвергаете, делайте это любезно, но решительно, чтобы ваш собеседник понял, что ответ окончателен. Не удерживайте людей на крючке. Вам может показаться милым, что вы предлагаете «остаться друзьями» или «узнать друг друга получше для начала», но это только даст надежду вашему собеседнику, а вам выйдет боком.

После отказа даже дружеский звонок или сообщение в социальной сети может убедить, что еще не все потеряно и стоит пытаться дальше. Так что не давайте надежду человеку, если ее нет. Предлагайте остаться друзьями, только если у вас есть твердая уверенность, что ваш собеседник сможет выдержать отношения в таком ключе. Иначе он может подумать, что ваше «нет» значит «не сейчас» или «меня сначала надо завоевать».

Для любителей вирта: не отвечайте или формулируйте ответы кратко

Если большинство ваших знакомств происходит в Сети, то вам может быть сложнее избавиться от навязчивого поклонника. Интернет-пользователи понятия не имеют, кто вы, и обычно знакомятся с максимально большим количеством людей. Поэтому если потенциальный партнер не написал что-то личное, основанное на изучении вашего профиля, вы можете смело его игнорировать. Ответив даже что-то человеку, который вам точно не нравится, вы опять-таки даете ложную надежду и втянете себя в беседу, которая только зря потратит время.

Если вы все же хотите ответить, чтобы не показаться грубой, то эксперты по онлайн-свиданиям (есть и такие!) советуют формулировать фразы следующим образом:

«Я посмотрела ваш профиль. Мне кажется, вы классный, но я не вижу нас в паре, так что не думаю, что нам стоит идти на свидание. Я не хочу, чтобы мы тратили время друг друга».

«Я уже вроде как присмотрела себе кое-кого на сайте и не думаю, что будет честно встречаться с вами, пока я пытаюсь наладить отношения с другим человеком. Надеюсь, вы найдете того, кого ищете».

Возьмите инициативу в свои руки, если собеседник слишком настойчив

Иногда вы понимаете, что откажете человеку ровно в тот момент, когда он заговорит с вами. Может, он ведет себя излишне вызывающе или кажется заинтересованным только в том, чтобы получить у вас номер телефона (мало ли, вдруг коллекционирует их).

В таком случае возьмите инициативу в свои руки. Если кто-то настойчиво просит ваш номер, ответьте что-нибудь в духе: «Почему бы вам вместо этого не дать мне свой номер, и я позвоню вам». Ваш собеседник почувствует, что добился своего, и оставит вас в покое.

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