Бразильский болельщик Савойя подвёл итоги пребывания в России во время ЧМ-2018

Бразильский болельщик Томер Савойя подвёл итоги своего пребывания в России во время чемпионата мира 2018 года.

«Я встретил замечательных людей со всех уголков мира. Я кричал, улыбался, плакал, дрожал, двигался и даже обнимался с другими людьми», — написал Савойя в своём Instagram на русском.

Болельщик признался, что получил большое удовольствие от посещения России и общения с россиянами.

«Россия! Гостеприимные и любящие люди, сильно отличающиеся от того, что думали я и большинство бразильцев. Вкусная еда, красивые пейзажи, суперэффективная транспортная система, первоклассные услуги, очень богатая культура, во всяком случае … Я влюблён в это место», — заявил Савойя.

Он в очередной раз изъявил желание получить гражданство России.

Савойя стал известен благодаря своему мему про Россию.