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Бразильский болельщик Савойя подвёл итоги пребывания в России во время ЧМ-2018
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Бразильский болельщик Савойя подвёл итоги пребывания в России во время ЧМ-2018 

RT на русском 14 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Бразильский болельщик Томер Савойя подвёл итоги своего пребывания в России во время чемпионата мира 2018 года.
«Я встретил замечательных людей со всех уголков мира. Я кричал, улыбался, плакал, дрожал, двигался и даже обнимался с другими людьми», — написал Савойя в своём Instagram на русском.
Болельщик признался, что получил большое удовольствие от посещения России и общения с россиянами.
«Россия! Гостеприимные и любящие люди, сильно отличающиеся от того, что думали я и большинство бразильцев. Вкусная еда, красивые пейзажи, суперэффективная транспортная система, первоклассные услуги, очень богатая культура, во всяком случае … Я влюблён в это место», — заявил Савойя.
Он в очередной раз изъявил желание получить гражданство России.
Савойя стал известен благодаря своему мему про Россию.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал о работе полиции на чемпионате мира по футболу.
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