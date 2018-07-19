«Выманивали сосиской». Житель Кунгура три часа спасал котенка из двигателя автомобиля

Так выглядел котенок, когда его достали

Игорь Коновалов с супругой ехали по улице Карла Маркса в Кунгуре, когда неожиданно увидели на дороге в грязной луже маленького котенка и вовремя затормозили. Он был прямо на дороге, мокрый и очень грязный, почти незаметный. Его могли задавить в любой момент. Жена Игоря хотела достать малыша из лужи, но он мгновенно забрался под машину, а потом — в двигатель. Действовал шустрик очень быстро.

— Как только мы его не доставали! — говорит мужчина. — И сосиску предлагали, и палочкой пытались подтолкнуть, но тщетно. Все это продолжалось очень долго. За нами вокруг столпились машины, образовалась пробка. В какой-то момент мне удалось подлезть рукой и буквально вытолкать этот шерстяной комочек. Но котенок выпал и тут же вновь убежал. На этот раз он забрался в заднюю часть автомобиля. И опять начались муки. Мы уже хотели ехать в автосервис и разбирать машину, но в последний момент все-таки достали малыша. Проторчали на дороге мы с 12:00 до 14:20. Супруги привезли котенка домой, напоили молоком и искупали. От еды малыш отказался.

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— Мы бы с удовольствием оставили этого хулигана дома, я люблю кошек. Но у моей дочки сильная аллергия, мы даже были на приеме у аллерголога, нам сказали, что это неизлечимо. Поэтому ищем для котенка хороших людей, — говорит Игорь.

Котенок нуждается не только в добрых хозяевах, но, и в осмотре ветеринара. Семья Игоря недавно переехала в Кунгур, знакомых у них практически нет, поэтому котенка пристроить им очень сложно. — Мы звонили в местные приюты, но они переполнены, поэтому получили отказ. Хотели бы отдать малыша хорошим людям, — говорит мужчина. Весь день котик спит. Игорь очень беспокоится за его здоровье. Возможно, малыш все еще находится в состоянии стресса. Котенку всего месяц, белый и пушистый. Жители Кунгура, которые смогут оказать помощь котенку или взять его себе, могут позвонить по телефон 8-912-06-87-455 Игорю.

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