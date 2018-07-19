Фестиваль «ЭКО ДОГ» устроят в ЮВАО

Четвероногих друзей человека, волею судьбы оказавшихся в приюте «Красная сосна», постараются пристроить в добрые руки волонтеры на акции «ЭКО ДОГ», которая состоится 22 июля в ЮВАО.

— Все животные здоровы, привиты, чипированы и готовы к домашней жизни. Желающим забрать питомца домой необходимо иметь при себе паспорт, — сообщил один из организаторов.

Гостей фестиваля также ждут:

— благотворительная лотерея (каждый час!) с симпатичными призами;

— зажигательные танцы от хореографической студии «Frappe»;

— костюмированное собачье шоу;

— танцы с собаками;

— встреча с экологами;

— аквагрим;

— детская развлекательная зона, где пройдут презентация настольной игры с питомцами приюта «Красная сосна» и мастер-класс для юных зооволонтеров;

— лекция кинолога по воспитанию и дрессировке собак;

— фотосессия, памятные сувениры, конкурсы и развлечения для детей и их родителей.

Фестиваль начнется в 12.00 и продолжится до 17.00. Его гостей ждут в парке «Кузьминки» (на лужайке у Coffee Cafe). Вход свободный.