Фестиваль «ЭКО ДОГ» устроят в ЮВАО 

Четвероногих друзей человека, волею судьбы оказавшихся в приюте «Красная сосна», постараются пристроить в добрые руки волонтеры на акции «ЭКО ДОГ», которая состоится 22 июля в ЮВАО.
— Все животные здоровы, привиты, чипированы и готовы к домашней жизни. Желающим забрать питомца домой необходимо иметь при себе паспорт, — сообщил один из организаторов.
Гостей фестиваля также ждут:
— благотворительная лотерея (каждый час!) с симпатичными призами;
— зажигательные танцы от хореографической студии «Frappe»;
— костюмированное собачье шоу;
— танцы с собаками;
— встреча с экологами;
— аквагрим;
— детская развлекательная зона, где пройдут презентация настольной игры с питомцами приюта «Красная сосна» и мастер-класс для юных зооволонтеров;
— лекция кинолога по воспитанию и дрессировке собак;
— фотосессия, памятные сувениры, конкурсы и развлечения для детей и их родителей.
Фестиваль начнется в 12.00 и продолжится до 17.00. Его гостей ждут в парке «Кузьминки» (на лужайке у Coffee Cafe). Вход свободный.