Спорт и секс: самые яркие романы футболистов

На сегодняшний день футбол — один из самых захватывающих и популярных видов спорта. Наиболее активные болельщики готовы на все, чтобы не пропустить матчи с участием любимого футбольного клуба или игрока. Причем если мужчины увлечены ходом игры, то дамы в основном не сводят глаз с самих футболистов — таких спортивных, харизматичных, с прекрасно тренированным телом. Еще и получающих приличные гонорары. Неудивительно, что звездам футбола так трудно устоять перед повышенным женским вниманием, и иногда это приводит к краху не только личной жизни, но и карьеры. Вспоминаем лучших игроков и их романтические увлечения.

Центральный защитник «Барселоны» прославился на весь мир своей скоростью, бесстрашием и огромной любовью к футболу. А еще тем, что он является мужем популярной певицы Шакиры . Их встреча произошла в 2010 году перед чемпионатом мира по футболу в ЮАР. Тогда колумбийская певица исполняла гимн африканского мундиаля, а Пике участвовал в съемках ее клипа. Испанец младше жены на десять лет. Но их семья считается очень крепкой. У пары подрастают сыновья, Милан и Саша. На этом они не собираются останавливаться. Шакира как-то призналась в интервью, что планирует родить Жерару еще детей, чтобы собрать свою футбольную команду. Что ж, перед глазами есть положительный пример четы Бекхэм.

Итальянский бомбардир все сам рассказал о себе в книге «Lo dico tutto» («Я все тебе расскажу»). Антонио честно признался, что спал то ли с шестью, то ли с семью сотнями женщин. Как объяснял футболист, хороший секс перед игрой повышал его эффективность на футбольном поле. Все изменила встреча с ватерполисткой Каролиной Марчалис. Похоже, ветреный мужчина наконец-то нашел настоящую любовь. Каролина и Антонио принесли друг другу клятву верности в 2010 году в церкви Святого Мартина в Портофино. А через год на свет появился их первенец Кристофер. «Каролина — моя женщина, она внесла в мою суматошную жизнь желаемое равновесие. Чтобы быть счастливым, мне больше не нужно дурачиться и выглядеть идиотом на публике, потому что со мной рядом она!» — заявил игрок. Как говорится, дай бог!

Гонорар нападающего мадридского «Реала» — двадцать один миллион евро в год. Роналду — обладатель пяти высших индивидуальных наград — «Золотых мячей», неоднократный победитель всевозможных чемпионатов, «Игрок года ФИФА» в 2008 м. Хотя у красавчика длинный список подруг, ходят упорные слухи, что он играет «не за ту команду». Ведь Криш не только укладывает волосы гелем, но и красит ногти на ногах! Особенно злые языки распоясались, когда Ирина Шейк упорхнула от него к Бредли Куперу. Писали о регулярных визитах футболиста в Марокко к другу — кикбоксеру Бадру Хари, публиковали фото полуобнаженных мужчин у бассейна… Кстати, тот факт, что Роналду прибегает к услугам суррогатных матерей, тоже выглядел подозрительно. Его первенец, Криштиану, появился на свет в 2010 году, а в 2017 м на Западном побережье США родилась двойня: Ева и Мэтью. Интересно, что примерно в то же время подруга Рональду Джорджина Родригез тоже подарила ему дочь Алану Мартину . И вроде бы пара планирует пожениться.

У легендарного полузащитника «Ромы» никогда не возникало проблем с поклонницами. Одной из нашумевших историй, которую растиражировали таблоиды, была авария, в которую Франческо попал вместе со своей подругой, итальянской моделью Марией Мацци. Писали, что парочка слишком вольно вела себя в машине. На его счету романы с такими красотками, как актриса Мануэла Аркури , эромодель Флавия Венто и Саманта де Гренет. В 2005 году полузащитник женился на эффектной итальянской модели и телеведущей Илари Блази. У пары родилось трое детей, но статус отца семейства не мешает футболисту заводить интрижки.

Как говорится, нет повести печальнее на свете, чем об Андрее Аршавине и Юлии Барановской . Карьера футболиста успешно развивалась. Из родного «Зенита» он перешел в лондонский «Арсенал». По сообщениям СМИ, его зарплата составила семьдесят тысяч евро в неделю. Молниеносный, быстро принимающий решения, форвард стал настоящей звездой мирового футбола. Его гражданская жена Юлия последовала за ним. В 2012 году у пары родился третий ребенок, которого назвали Арсением. А вскоре последовала информация о расставании. По мнению людей, близко знавших Аршавина, к распаду семьи привели измены футболиста. Юля переживала это болезненно: их брак не был зарегистрирован, тем не менее ей удалось отстоять свои права в суде. Она добилась алиментов в размере половины всех доходов футболиста. Благодаря шумихе в прессе Барановская превратилась в медийную персону, ее стали приглашать вести всевозможные телепередачи. А карьера Аршавина пошла на спад. После возвращения из Лондона он два года играл за «Зенит», но руководство клуба не продлило контракта. Сейчас форвард выступает за казахстанский клуб «Кайрат», однако особых успехов не показывает. Да и его брак с Алисой Казьминой , на которой Андрей женился в 2016 году и которая родила дочь Есению, ныне трещит по швам. Причина все та же — верность не относится к числу добродетелей футболиста.

Говоря об отечественном футболе, нельзя не вспомнить Льва Яшина, олимпийского чемпиона, легенду московского «Динамо» — единственного вратаря, кто получил «Золотой мяч». Из-за своей лаконичной черной формы, а также умения достать мяч из любой точки ворот он получил прозвище Черный Паук. С будущей женой Валентиной Тимофеевной (в девичестве Шашковой) футболист познакомился на танцах. Встречалась пара несколько лет, а свадьбу сыграли в 1955 году — Яшин получил свою первую золотую медаль чемпионата страны и комнатку в коммуналке на «Маяковской». В браке родились две дочери — Ирина и Лена, которых Яшин обожал. Относился к семье он очень трепетно.

У страстных болельщиков футбола появился новый мессия. Лионель Месси — самый успешный бомбардир «Барселоны» и Аргентины в целом. В свои двадцать шесть лет он уже обладатель пяти «Золотых мячей» и удостоен звания «Игрок года ФИФА» в 2009 году. Интересно, что чемпионом он стал не благодаря, а вопреки. В одиннадцать лет у маленького Лионеля диагностировали отсутствие гормона роста. Друзья и родные говорят, что миниатюрнее ребенка было не найти во всей Аргентине. Однако благодаря дорогостоящему лечению футболисту удалось подрасти: сейчас его рост сто шестьдесят девять сантиметров. Это обстоятельство никогда не мешало личной жизни парня. До 2009 года у него были бурные романы с моделями. А потом он женился на давней подруге — Антонелле Рокуццо , которую знал с детства, поскольку дружил с ее братом. Судя по всему, парочка счастлива: у них уже трое сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

Бывший полузащитник « Манчестер Юнайтед » был одним из лучших игроков своего поколения. Однако семья не испытывает гордости за его достижения, даже не желает с ним общаться. Как выяснилось, валлиец не отличался высоким моральным обликом. Своей супруге он регулярно изменял с фотомоделью Имоджен Томас, но этим не ограничился. Достоянием гласности стали подробности романа футболиста с женой его младшего брата Родри. Оказалось, тайная связь с 28 летней Наташей длилась восемь лет. Узнав об этом, Родри Гиггз подал на развод. Отец, Дэнни Уилсон , считает, что это огромное пятно на репутации старшего сына: «Когда я вижу его по телевизору, я выключаю ящик, вся семья так делает», — цитирует Уилсона Independent.

Капитан клуба ЦСКА и сборной России трижды получал звание лучшего вратаря. Игоря всегда атаковали толпы поклонниц. Писали, что одна из них даже вскрыла себе вены, когда неизвестный оскорбил ее от лица футболиста в фейковом блоге. Игорь очень переживал, узнав о трагедии. Он никогда не выставлял свою личную жизнь напоказ. Шесть лет — с 2008 по 2014 год — Акинфеев встречался с Валерией Якунчиковой, внучкой знаменитого тренера команды «Томь» Валерия Непомнящего . Она с детства посещала все матчи армейцев и буквально очаровала молодого вратаря. Ждали информации о свадьбе, однако пара рассталась без объяснения причин. Женился Игорь на другой девушке, украинской модели Екатерине Герун. Общественность узнала об этом лишь в мае 2014 года, когда на свет появился их первенец Даниил. А в сентябре 2015 года у Акинфеева родилась дочь Евангелина.

Рональдиньо

Феноменальный полузащитник был лицом сборной Бразилии середины 2000 х годов. Дважды Рональдиньо становился «игроком года ФИФА» — в 2004 и 2005 годах, получил и «Золотой мяч». Многие считают, что карьера футболиста, являющегося гордостью «Барселоны», пошла на спад из-за чрезмерного пристрастия к тусовкам, ночным клубам и алкоголю. Не раз в прессу просачивались пикантные слухи об амурных похождениях Рональдиньо. Так, французская модель Александра Паресан в интервью весьма откровенно раскрывала интимные подробности их связи, чем привела спортсмена в бешенство. «По ее словам, я только и делал, что занимался с ней сексом. Я хочу положить этому конец! Теперь я нанял адвокатов, которые добьются от госпожи Паресан правды и помогут мне вернуть репутацию серьезного футболиста». Не помогло. И вот Интернет уже пестрел фотографиями бразильца с другой моделью — румынкой Лилианой Чкевершан, которая проводила отпуск в его компании. В свои тридцать восемь лет Рональдиньо еще не женат, хотя у него есть тринадцатилетний сын Жуан — от танцовщицы ночного клубы Ванны Мендес.

Александра считают лучшим бомбардиром за всю историю российского футбола и одним из самых оплачиваемых игроков — его гонорар составляет больше двух миллионов евро в год. Родной «Зенит», где он начинал свою карьеру и куда вернулся после окончания контракта с испанской «Севильей», мог бы им гордиться. Со своей первой женой, Марией, Кержаков познакомился во время вечерней прогулки по Санкт-Петербургу. Они прожили вместе семь лет, супруга подарила Александру дочь Дарью. Но романтическая сказка закончилась прозаично: Мария застала любимого в объятиях другой женщины. После этого футболист жил в гражданском браке с Екатериной Сафроновой , которая родила ему сына Игоря. Однако и эти отношения не заладились: как писали в прессе, супруга Кержакова злоупотребляла наркотиками. Поэтому (что редко случается в российской судебной практике) опека над ребенком перешла к отцу. В интервью бомбардир заявлял, что Екатерина больше для него не существует. В 2015 году он сделал предложение дочери сенатора Вадима Тюльпанова , Милане. Вскоре на свет появился их сын Артемий. Однако, если верить сообщениям прессы, брак вновь трещит по швам. А причина все та же — любвеобильность футболиста.

Мальчику из аргентинских трущоб удалось стать одним из лучших нападающих в истории футбола. В родной Аргентине Марадону считают национальным героем. Перечислять его достижения можно долго. Однако любовных побед на счету темпераментного мачо не меньше. Соседка Клаудия Вильяфанье стала его спутницей жизни на двадцать пять лет. Однако бомбардир забивал голы не в одни ворота: у него были романы с актрисами Адрианой Бродски, Лореданой Берте и Хезер Паризи. А моделей и финалисток конкурсов красоты и не счесть… Некто Феличе Пицца утверждал, что у Диего было двенадцать тысяч женщин за то время, пока он жил в Неаполе. Футболисту даже предъявлялись обвинения в том, что он пособничал приезду в Италию проституток из Южной Америки. Поставляла их ему якобы Кармела Чинкуэграна, держательница борделя. Кстати, пресса писала и о связях легендарного футболиста с местной коза ностра. Недаром мафия помогла найти украденный у Марадоны «Золотой мяч» и несколько пар дорогих часов.

Английская премьер-лига буквально кишит скандалами, особенно связанными с топ-игроками. Бывший капитан сборной Англии и защитник лондонского «Челси» Джон Терри считается тем еще ловеласом. В 2007 году он женился на своей давней подруге Тони Пул и признался, что до этого изменял ей раз восемь. Подпортило репутацию футболисту и сенсационное признание Дженни Баркер. 17 летняя фанатка рассказала прессе, как Терри пригласил ее покататься на своем «Бентли» и едва не изнасиловал. Но самый громкий скандал был связан с французской моделью Ванессой Пер-ронсель, девушкой друга и одноклубника — Уэйна Бриджа. Как выяснилось, у нее был роман с Терри, который длился несколько лет. Причем девушка была к тому же подругой жены футболиста Тони Пул. Эта грязная история едва не стоила Джону карьеры: он лишился капитанской повязки на несколько матчей.

Король футбола бразилец Пеле — единственный футболист, трижды становившийся чемпионом мира. Он больше чем легенда, само олицетворение футбола. Притом что парень был далеко не красавчиком, у женщин он пользовался успехом. Правда, как-то в интервью Пеле разоткровенничался, что имел и гомосексуальный контакт: один-единственный, на тот момент ему было четырнадцать лет. К счастью, этот случай не определил дальнейшую ориентацию короля футбола. Пеле женат третий раз и у него восемь детей. С первой женой, Розмари, он прожил шестнадцать лет, но в их отношениях не все было гладко. О чем свидетельствует тот факт, что помимо трех детей от жены у Пеле родилась еще и внебрач-ная дочь Сандра — от домработницы. Он долго не хотел признавать факт отцовства, но его подтвердила экспертиза ДНК. Свои права Сандра отстояла в суде, а позже выпустила горестную книгу «Дочь, которую не хотел король». Второй женой футболиста стала психолог Ассирия Сейшас. У пары родились двое разнополых близнецов, Жошуа и Селеста. Однако и здесь измены Пеле стали причиной крушения брака: оказалось, что у бомбардира есть еще два ребенка от разных девушек. Три года назад наш герой вновь пошел под венец с бизнесвумен Марией Аоки. И учитывая, что возраст мужчины уже приближается к восьмидесяти, есть надежда, что он наконец остепенился.

Златан Ибрагимович

Самый скандальный и, пожалуй, самый оригинальный игрок XXI века. Несмотря на отсутствие международных титулов, выиграл восемь национальных первенств подряд, постоянно меняя клубы. Сейчас он нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси», где забивает просто космические голы. У Златана армия поклонников по всему миру. Его портреты украшают майки и кружки, а музей Гревен выставил его восковую фигуру. Выпущенная им книга «Я — Златан» стала бестселлером: в ней футболист не только описывет свою жизнь, но и жестко критикует своих тренеров и партнеров по игре. Несмотря на имидж скандалиста, Златан примерный семьянин и отец двоих детей. Свою жену Хелену Сегер называет Суперстерва Делюкс. У них одиннадцать лет разницы в возрасте, тридцать сантиметров в росте, огромные социальные различия (Хелена из очень состоятельной семьи), но все-таки они вместе.