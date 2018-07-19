Во имя Господа: как в разных религиях относятся к божбе

"Вечерняя Москва" узнала у представителей нескольких конфессий, допустимо ли поминать имя Божье всуе.

Упоминание божеств по любому поводу — традиция древняя. Боже мой! — часто восклицают даже далекие от религии люди, когда их одолевают сильные эмоции. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас относятся к поминанию Господа представители мировых религий.

Протоиерей Всеволод Чаплин , объясняя отношение христианской церкви к божбе, сослался на Евангелие.

— Христос сказал: «Не клянись вовсе, ни небом, ни землею». — процитировал он. — Заповедь не употреблять имя Божье всуе немного подзабыта, но все еще актуальна. Бог постоянно видит каждый человеческий поступок и каждую мысль, и небрежное отношение к Нему очень плохо говорит о внутреннем мире человека.

Чаплин очень огорчен тем, что люди боятся употреблять имена власть имущих, но небрежно разбрасываются именем Господа.

Однако нюансы употребления имени Бога есть и у мусульман.

— Нельзя возносить хвалу Всевышнему или как-то его поминать в грязных местах, — пояснил Аббясов. — В остальных случаях правоверный мусульманин может обратиться к Аллаху с просьбой или покаянием совершенно спокойно.