Еще одна? Бруклин Бекхэм гуляет с незнакомкой в Лос-Анджелесе

Мы не успеваем следить за всеми девушками, с кем общается Бруклин Бекхэм (19).

Еще в начале месяца начинающего фотографа видели с Лекси Пантеррой (29), с которой ему приписывают бурный роман, пару дней назад он встретился с Лекси Вуд (с ней Бруклина, напомним, застали за поцелуями в тату-салоне весной), а теперь он гуляет с неизвестной блондинкой.

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Папарацци заметили Бекхэма вместе с младшим братом Ромео (15) и незнакомкой в Лос-Анджелесе.

https://www.youtube.com/watch?v=JT4DJQSRgcA

Смотри фото здесь.

А пока дети гуляют, Виктория (44) и Дэвид (43) тоже времени зря не теряют. Супруги сходили на ужин с известным ресторатором Гордоном Рамзи (51).

https://www.youtube.com/watch?v=chB4NX84XF4

Кстати, ты уже оценил новую прическу футболиста?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eshhe-odna-bruklin-bekhem-gulyaet-s-neznakomkoj-v-los-andzhelese/