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Еще одна? Бруклин Бекхэм гуляет с незнакомкой в Лос-Анджелесе
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Еще одна? Бруклин Бекхэм гуляет с незнакомкой в Лос-Анджелесе 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Мы не успеваем следить за всеми девушками, с кем общается Бруклин Бекхэм (19).
Еще в начале месяца начинающего фотографа видели с Лекси Пантеррой (29), с которой ему приписывают бурный роман, пару дней назад он встретился с Лекси Вуд (с ней Бруклина, напомним, застали за поцелуями в тату-салоне весной), а теперь он гуляет с неизвестной блондинкой.
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Папарацци заметили Бекхэма вместе с младшим братом Ромео (15) и незнакомкой в Лос-Анджелесе.
https://www.youtube.com/watch?v=JT4DJQSRgcA
Смотри фото здесь.
А пока дети гуляют, Виктория (44) и Дэвид (43) тоже времени зря не теряют. Супруги сходили на ужин с известным ресторатором Гордоном Рамзи (51).
https://www.youtube.com/watch?v=chB4NX84XF4
Кстати, ты уже оценил новую прическу футболиста?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eshhe-odna-bruklin-bekhem-gulyaet-s-neznakomkoj-v-los-andzhelese/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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