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За старое! Бруклин Бекхэм снова замечен с моделью Лекси Вуд
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За старое! Бруклин Бекхэм снова замечен с моделью Лекси Вуд 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В апреле мы узнали, что Бруклин Бекхэм (19) расстался с Хлоей Морец (21), с которой встречался около четырех лет. Тогда папарацци застали начинающего фотографа и модель Playboy Лекси Вуд (20) за поцелуями в тату-салоне. Правда, вскоре Бекхэм начал менять девушек так часто, что мы в них запутались.
Последней пассией Бруклина была танцовщица Лекси Пантерра (29). Именно с ней в последнее время звезду замечали чаще всего. Да и инсайдеры заявляли, что у парочки «бурный роман».
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Но, кажется, и этому верить не стоит. Ведь вчера фотографы вновь подловили Бруклина с Лекси Вуд: они сходили в ресторан Tao в Лос-Анджелесе.
https://www.youtube.com/watch?v=npc7Q45G35E
Смотри фото здесь.
Надеемся, когда-нибудь Бекхэм остепенится.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/za-staroe-bruklin-bekhem-snova-zamechen-s-modelyu-leksi-vud/
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