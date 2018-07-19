За старое! Бруклин Бекхэм снова замечен с моделью Лекси Вуд

В апреле мы узнали, что Бруклин Бекхэм (19) расстался с Хлоей Морец (21), с которой встречался около четырех лет. Тогда папарацци застали начинающего фотографа и модель Playboy Лекси Вуд (20) за поцелуями в тату-салоне. Правда, вскоре Бекхэм начал менять девушек так часто, что мы в них запутались.

Последней пассией Бруклина была танцовщица Лекси Пантерра (29). Именно с ней в последнее время звезду замечали чаще всего. Да и инсайдеры заявляли, что у парочки «бурный роман».

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Но, кажется, и этому верить не стоит. Ведь вчера фотографы вновь подловили Бруклина с Лекси Вуд: они сходили в ресторан Tao в Лос-Анджелесе.

https://www.youtube.com/watch?v=npc7Q45G35E

Смотри фото здесь.

Надеемся, когда-нибудь Бекхэм остепенится.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/za-staroe-bruklin-bekhem-snova-zamechen-s-modelyu-leksi-vud/