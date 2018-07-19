Тренируемся любить: самые странные японские симуляторы свиданий

Симуляторы свиданий — это видеоигры, где ты играешь за мужчину или женщину, а твоя цель — добиться чьего-то внимания и любви. Обычно они включают в себя выбор правильных реплик, романтичных мест и подходящей одежды. Но только не в Японии — там все по‑другому. Сделали подборку самых странных симуляторов свиданий. Если у тебя появится свободное время — ты будешь знать, на что его потратить.

Люби принтер: Brother Falls In Love!

Разве какой-то там парень может сравниться с надежным, доступным… принтером? Он никогда не бросит тебя, не предпочтет тебе твою коллегу, а ты всегда знаешь, где он находится. Brother-кун — новый переводной ученик в твоей школе. И да, он принтер. Видимо, это школа с инклюзивным обучением. Его любимый цвет — пурпурный, а еще он обожает футбол. Ну как? Интригующе? Ты просто обязана поиграть в эту игру. Сможешь соблазнить принтер — сможешь соблазнить кого угодно! Будь голубем: Hatoful Boyfriend

Ты когда-нибудь чувствовала себя чужой в компании? Если нет, то, играя в этот симулятор, точно почувствуешь. Действие игры происходит в школе для… голубей. Да, мы все правильно написали. В школе для голубей — тех, которые с клювами и крыльями. Тебе предстоит развивать своего персонажа, чтобы он мог лучше уживаться с этими «небесными созданиями». Любовь с зубами: Jurassic Heart

Любишь творческих парней? Тогда тебе непременно понравится этот симулятор, где твоим возлюбленным станет обаятельный тираннозавр, который играет на укулеле. Вам предстоит сходить на свидание и выбрать ему новый инструмент. Правда, учти, что он очень нервничает, когда играет на публику, потому что как-то раз случайно уронил укулеле прямо на сцене и не смог поднять. Потому что у него лапки. Принцы и лошади: In Uma No Prince-Sama

В сказках принц скачет к своей избраннице на белом коне. У этой игры и на коня, и на принца просто не хватило денег, поэтому они нашли актера, который исполнит обе роли одновременно. В этом невероятно странном симуляторе свиданий тебе предстоит обольстить жеребца с головой парня. К счастью, он неприхотлив: накормишь его морковкой, покажешь, как бегать на беговой дорожке, и он весь твой. Правда, что ты будешь делать с таким «чудом» — непонятно. Любовь кузнечика: Creature To Koi Shiyo! Kokonoe Kokoro

В этой игре у тебя будет просто чудесная компания. Твоим объектом страсти стала подруга детства, чье тело напоминает девочек из «Сейлор-Мун», а голова — гигантского зеленого кузнечика. Кстати, учти, что твоя младшая сестра — летучая мышь, а лучший друг — нечто демоноподобное. Спаси землю! Tomak: Save The Earth Love Story

Мы не знаем, где разработчики черпали вдохновение для этой игры, можем только позавидовать их фантазии. Если коротко, то твоей зазнобой станет вымышленная богиня любви, которая пришла на землю, чтобы доказать человечеству, что романтика все еще жива. Способ она, правда, выбрала странный, потому что тело ее осталось где-то там, где обитают богини, а голова попала в цветочный горшок. Тебе предстоит добиться ее расположения, в противном случае какие-то демоны уничтожат землю. В общем, все как всегда. Моя девушка альпака: PacaPlus

Эта игра готовит парней к самым неожиданным поворотам событий. Например, к тому, что их девушка неожиданно превратится в кого-то из семейства верблюжьих. В остальном она останется прежней: сохранит все воспоминания о проведенных вместе вечерах, будет носить школьную форму и даже наносить румяна. В конце концов, любят не за внешность, а за богатый внутренний мир.

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