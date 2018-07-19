Личный выигрышный номер. Как бывший офицер сорвал большой куш

Как выбрать счастливую комбинацию чисел, чтобы стать лотерейным миллионером? Роман Анисимов* из Санкт-Петербурга знает ответ на этот вопрос. Мужчина считает, что нужно использовать числа, которые подсказывает нам сама жизнь. Именно это правило помогло бывшему офицеру выиграть в лотерею от «Столото» 5 879 200 рублей.

Нынешняя победа — не первая в практике мужчины. Уже трижды он выигрывал по восемь тысяч рублей.

Над выбором чисел победитель колдовать не стал. За основу взял свой личный номер, выданный еще в советской армии. Так и родилась формула успеха.

По словам Романа, узнав о выигрыше, они с супругой буквально визжали от радости. Да и сейчас победитель признается, что с трудом спит по ночам после счастливой вести. Как распорядиться подаренными судьбой миллионами долго придумывать не пришлось. Часть средств счастливые родители подарят дочери на свадьбу. И обязательно купят новый автомобиль.

*Фото публикуется с разрешения победителей

Лотереи проводятся по 31.12.2029. С информацией об организаторе лотерей, правилах проведения лотерей, количестве призов или выигрышей по результатам их проведения, сроках, месте и порядке получения выигрышей можно ознакомиться на сайте www.stoloto.ru или по телефонам: 8-499-270-27-27 и *777. 18+