Назад в будущее: вспоминаем рекламные кампании Lancôme с Изабеллой Росселлини 

Дочь Ингрид Бергман и режиссера Роберто Росселлини Изабелла вообще-то не планировала становиться актрисой или моделью и долгое время оставалась за кадром. И тем не менее жизнь все расставила на свои места: в 1986-м она сыграла в культовом фильме «Синий бархат», а в 1982-м стала лицом Lancôme. Аромат Tresor, тушь Keracils Excellence, крем Hydrative — Изабелла являлась главной музой марки, и каждая рекламная кампания с ее участием априори становилась успешной. Сотрудничество продолжалось десять лет, вплоть до 1992 года. Но жить друг без друга Росселлини и Lancôme все-таки не смогли: в начале этого года Изабелла вновь была назначена амбассадором Дома. И да — в 65 лет жизнь только начинается.