9 признаков непереносимости глютена

Рассуждать о вреде глютена сейчас очень популярно, продукты с маркировкой «Gluten Free» покупают даже те, кто в них не нуждаются. Настоящая непереносимость глютена называется целиакией и встречается крайне редко. Удивительно, но действительно страдающие от данного заболевания люди обычно даже не догадываются о своем диагнозе. Целиакия относится к аутоиммунным расстройствам, на его наличие могут указывать следующие признаки.

Ты не можешь есть спагетти или хлеб

Возможно ты любишь эти продукты, но после каждого их употребления приходят боли и спазмы в животе, иногда тошнота. Если проявить внимание к себе, то отследить закономерность между съеденным продуктом и своим состоянием будет не сложно.

У тебя часто раздувается живот

Вздутие живота может быть вызвано употреблением бобовых продуктов, нервным напряжением, изменениями гормонального фона. Но люди с целиакией так реагируют именно на пищу с содержанием клейковины.

Твоя кожа сухая и шелушится

Научных исследований, подтверждающих связь между состоянием кожи и непереносимостью глютена, на данный момент не существует. Но большинство людей с целиакией жалуются на сухую кожу, частые высыпания, экземы и шелушения.

Ты теряешь вес, не прикладывая к этому усилий

При непереносимости клейковины кишечник не может должным образом усвоить питательные вещества из пищи. Даже при отличном питании организм не будет получать всех необходимых элементов, тело начинает сжигать собственные жировые отложения с целью компенсации.

Иногда люди с целиакией неосознанно отказываются от еды, ассоциируя ее с болью в животе.

Ты не можешь сфокусировать внимание

Этот факт подтвержден научно и проверен экспериментальным путем. Повышенная чувствительность к клейковине отчасти относится к неврологическим заболеваниям, она проявляется в рассеянности внимания.

Твое настроение нестабильно

При целиакии употребление пищи с глютеном приводит к депрессивным состояниям. Среди пациентов отмечается сильная тревожность после приема пищи с клейковиной.

У тебя проблемы со стулом

Непереносимость клейковины сказывается на работе кишечника, она может проявиться как в виде хронических запоров, так и в виде диареи. Расстройства работы кишечника происходят после каждого приема глютена.

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У тебя плохая память

Если ты не можешь вспомнить что-то очень важное или постоянно ощущаешь, что твое мышление туманно, возможно дело не в банальной рассеянности. Это одно из проявлений непереносимости глютена.

Ты постоянно хочешь спать

Чувствительность к клейковине сказывается на уровне энергии, после употребления нежелательного продукта люди начинают чувствовать себя сонными и обессиленными. Если ты регулярно просыпаешься и чувствуешь себя уже уставшим, это повод обратиться ко врачу.

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