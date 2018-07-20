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Коктейль «Glamour. Начало»: Старшенбаум показала стройные ноги в кожаных шортах, а Тодоренко и Ханна — беременные животы в мини-платьях
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Коктейль «Glamour. Начало»: Старшенбаум показала стройные ноги в кожаных шортах, а Тодоренко и Ханна — беременные животы в мини-платьях 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
19 июля в универмаге «Цветной» состоялся коктейль «Glamour. Начало» в честь запуска голосования за звание «Женщина года 2018» по версии журнала Glamour.
По традиции на вечеринку собрались лауреаты прошлых лет, номинанты этого года и другие звезды шоу-бизнеса, среди которых среди которых Ляйсан Утяшева, Ирина Старшенбаум, Надежда Сысоева, Юлия Хлынина, Ян Гэ, Матвей и Мария Мельниковы, Мария Погребняк, Айза Анохина, Виктория Дайнеко, Natan и многие другие.
Безусловно, все внимание в этот вечер было приковано к Регине Тодоренко и Владу Тополову. Влюбленные не только впервые вышли в свет вместе, но и подтвердили служил, что скоро экс-ведущая «Орла и решки» действительно станет мамой. Скрыть заметно округлившийся живот Регине не удалось даже под просторным платьем. А вот Ханна беременность уже давно не скрывает, а, напротив, максимально подчеркивает ее. Так, на коктейле она появилась в серебристом мини-платье с глубоким декольте и в туфлях на высоких каблуках.
Помимо этого, вечеринка запомнилась редким выходом звездной четы Пелагеи и Ивана Телегина. Певица сияла рядом с мужем в небесном платье на бретелях с рюшами. Как и Пелагея, женственный наряд выбрала Настасья Самбурская, появившись в легком голубом платье с цветочным узором.
После того, как звезды показали свои лучшие наряды, главный редактор Glamour Иляна Эрднеева и Регина Тодоренко объявили номинантов премии и дали старт голосования. А затем на сцену вышли новые артисты лейбла Black Star TERRY и DanyMuse, исполнив свои громкие хиты.
Больше фото о том, как прошел коктейль «Glamour. Начало», смотри в нашей фотогалерее.
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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