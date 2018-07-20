Округлившийся живот Регины Тодоренко стал предметом для споров в сети

Желтое платье, в котором пришла телеведущая, было довольно свободным, однако даже оно не смогло скрыть подозрительно округлившийся живот девушки.

Не дает покоя пользователям сети и тот факт, что Тодоренко, в последнее время постоянно появляющаяся тут и там с Топаловым, называет его лишь «другом на всю жизнь». Но только ли они друзья, или же пару связывает нечто большее?

Итак, беременна ли телеведущая и если да, то кто отец ребенка? Словом, вопросов к Тодоренко немало. Однако не факт, что она будет на них отвечать. По крайней мере, пока.