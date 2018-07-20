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Округлившийся живот Регины Тодоренко стал предметом для споров в сети
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Округлившийся живот Регины Тодоренко стал предметом для споров в сети 

Пятый канал 42 минуты назад
Фото: Пятый канал
Телеведущая Регина Тодоренко, более известная по программе «Орел и решка», появилась на мероприятии Glamour в компании с певцом Владом Топаловым.
Желтое платье, в котором пришла телеведущая, было довольно свободным, однако даже оно не смогло скрыть подозрительно округлившийся живот девушки.
Не дает покоя пользователям сети и тот факт, что Тодоренко, в последнее время постоянно появляющаяся тут и там с Топаловым, называет его лишь «другом на всю жизнь». Но только ли они друзья, или же пару связывает нечто большее?
Итак, беременна ли телеведущая и если да, то кто отец ребенка? Словом, вопросов к Тодоренко немало. Однако не факт, что она будет на них отвечать. По крайней мере, пока.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как беременная жена хоккеиста Александра Овечкина заставила за себя переживать.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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