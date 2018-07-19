Поклонники Регины Тодоренко не сомневаются в беременности звезды

Публика ждет официального заявления от телеведущей.

Сегодня звезда популярного телевизионного шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко пришла на коктейльную вечеринку «Glamour. Начало». И хотя телеведущая для выхода в свет выбрала просторное платье, ее поклонники заметили сильно округлившийся живот. Подписчики звезды в Instagram недоумевают, зачем надо было столько времени скрываться. Аудитория ждет, когда можно будет официально поздравить Регину Тодоренко. А пока поклонники размышляют, что на тот раз придумает звезда в свое «оправдание».

«Если ты беременна ну чего ж тут скрывать, посмотри на Хилькевич, мы только порадуемся вместе с тобой. Это же +100000 к женственности», «Беременная!», «Да я так и знала!», «Ох люблю эти вечные отговорки звезд, мол, не беременная, не беременная, просто переела, а потом раз и на тебе, через месяц рожать», «Опять скажет, что не беременная, это платье так раздулось😄😄😄», — прокомментировали подписчики телеведущей в Instagram.

Кроме того, в Сети опять начали обсуждать, а кто же отец ребенка. Поклонники не сомневаются, что это именно певец Влад Топалов , ведь Регина проводит с ним очень много времени. Да и на коктейльную вечеринку «Glamour. Начало» пришла вместе со знаменитым артистом.

Мой друг @vladtopalovofficial сейчас на сцене, а я по нему скучаю! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь? #reginatodorenko #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 Семейный фотограф — @linguamarina 😂😂😂

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

12 Июл 2018 в 11:25 PDT «Я своего мужа тоже другом называю», «Да точно Влад не просто друг», «Он и есть отец ребенка», «От Влада забеременела, 100%», — обсуждают подписчики в Instagram практически каждое совместное фото Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Отметим, что в начале июня Регина Тодоренко комментировала слухи о своей беременности. Правда перед этим сама же и спровоцировала такие разговоры.

Ребята, не гоните бесов, пожалуйста. Если я встану так, я беременна. Если встану так, я не беременна. Если я сделаю вот так, я не беременна, пацаны!

— комментировала телеведущая.

Фото: Instagram @reginatodorenko