Все-таки беременна! Тодоренко не смогла скрыть огромный живот под мини-платьем на коктейле Glamour 

28-летняя телеведущая Регина Тодоренко пришла на коктейльную вечеринку «Glamour. Начало» в обнимку с певцом Владом Топаловым.
На мероприятии, прошедшем в универмаге «Цветной» в честь запуска голосования за звание «Женщина года 2018» по версии издания Glamour. Свободное желтое мини-платье не смогло скрыть заметно округлившихся форм Регины Тодоренко. Сама она с удовольствием позировала перед камерами, обнималась с Владом Топаловым и радостно улыбалась.
Пока что срок беременности позволяет ведущей «Орла и Решки. Россия» выходить в свет на высоких каблуках — ярко-желтое платье она дополнила контрастными зелеными туфлями.
Ранее в прессе не раз появлялись доказательства беременности телеведущей, но она их высмеивала. А как ты думаешь, кто родится у Регины Тодоренко — мальчик или девочка?
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Фото:Instagram, WMJ.ru