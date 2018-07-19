Все-таки беременна! Тодоренко не смогла скрыть огромный живот под мини-платьем на коктейле Glamour

На мероприятии, прошедшем в универмаге «Цветной» в честь запуска голосования за звание «Женщина года 2018» по версии издания Glamour. Свободное желтое мини-платье не смогло скрыть заметно округлившихся форм Регины Тодоренко. Сама она с удовольствием позировала перед камерами, обнималась с Владом Топаловым и радостно улыбалась.

Пока что срок беременности позволяет ведущей «Орла и Решки. Россия» выходить в свет на высоких каблуках — ярко-желтое платье она дополнила контрастными зелеными туфлями.

Ранее в прессе не раз появлялись доказательства беременности телеведущей, но она их высмеивала. А как ты думаешь, кто родится у Регины Тодоренко — мальчик или девочка?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, WMJ.ru