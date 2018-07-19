Редкое фото от Кайли Дженнер: лайки зашкаливают

Кайли Дженнер (Kylie Jenner) опубликовала фотографию своей дочери Сторми, несмотря на то, что ранее говорила о своем нежелании выкладывать ее снимки. На фотографии звезда реалити-шоу и дизайнер косметики прижимает к себе свою пятимесячную девочку и гладит ее голову.

Дженнер продемонстрировала свои великолепные формы, надев облегающий топ, и собрала три миллиона лайков от поклонников менее чем за час. Никаких комментариев к фотографии она не написала, позволив снимку говорить самому за себя.

Этот снимок появился более чем через месяц после того, как Кайли удалила почти все фотографии ее дочери из соцсетей. В то время один из поклонников заметил, что она вырезала девочку с одной из фотографий, и попросил пояснить. «Да, я вырезала мою дочку из этого снимка. Я больше не выкладываю ее фотографии».

На прошлой неделе Дженнер раскрыла, что у Сторми, которая является ее первым ребенком от рэпера Трэвиса Скотта (Travis Scott), были проколоты ушки. На видео, которое Кайли выложила в Snapchat, Дженнер целовала свою дочку, которая тянулась к ней и играла с ее волосами. В этом ролике поклонники впервые заметили, что в ушах у Сторми имеются крошечные серьги. Это вызвало бурное обсуждение того, можно или нет прокалывать уши в таком раннем возрасте и имеют ли родители право делать со своими детьми подобные процедуры по своему желанию.

На новой фотографии Дженнер закрывает голову ребенка и ее ушки. В новом интервью журналу GQ Дженнер, которую издание Forbes назвало третьей в списке заработавших больше всего за последний год знаменитостей, подтвердила, что их бурные отношения со Скоттом начались на фестивале Coachella в прошлом апреле.

«Coachella была одним из пунктов его тура. Он сказал: «Я возвращаюсь в тур, что нам теперь делать?» Потому что мы очевидно нравились друг другу. И тогда я сказала: «Думаю, я поеду с тобой»». Дженнер сказала, что они с мужем наслаждались уединением в начале их отношений, когда она была его спутницей в туре. «У нас было много времени. Все было органично. Мы путешествовали от города к городу и словно были не собой, — говорит Кайли. — Если мы были в Лос-Анджелесе, то и там все было как-то иначе. А в Кливленде мы могли просто часами гулять по улицам. Мы просто прогуливались, и никто нас не беспокоил».