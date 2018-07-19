Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расторгли помолвку

На протяжении своих отношений Майли Сайрус (Miley) и Лиам Хемсворт (Liam) несколько раз расходились, а затем снова сходились. В этот раз пара поссорилась из-за нежелания Майли иметь детей.

«Лиам уже давно хочет детей и не желает откладывать это в долгий ящик, а Майли…это пока не входит в ее планы. Это разбило ему сердце», — рассказал источник, близкий к Хемсворту.

Возможно, именно из-за сложностей в личной жизни Майли недавно удалила все свои публикации в.

«Майли очень долго откладывала свадьбу, и он просто от этого устал. Последние месяцы у них в отношениях было не все гладко», — продолжил источник.