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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расторгли помолвку
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расторгли помолвку 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
На протяжении своих отношений Майли Сайрус (Miley) и Лиам Хемсворт (Liam) несколько раз расходились, а затем снова сходились. В этот раз пара поссорилась из-за нежелания Майли иметь детей.
«Лиам уже давно хочет детей и не желает откладывать это в долгий ящик, а Майли…это пока не входит в ее планы. Это разбило ему сердце», — рассказал источник, близкий к Хемсворту.
Возможно, именно из-за сложностей в личной жизни Майли недавно удалила все свои публикации в.
«Майли очень долго откладывала свадьбу, и он просто от этого устал. Последние месяцы у них в отношениях было не все гладко», — продолжил источник.
Паре определенно нужно поучиться, как строить крепкие отношения, у брата Лиама — Криса Хемсворта (Chris), который уже лет находится в счастливом браке с моделью и кинопродюсером Эльзой Патаки (Elsa). ;
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