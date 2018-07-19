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3 знаменитые девушки, которые постоянно нервничают
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3 знаменитые девушки, которые постоянно нервничают 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кэри Маллиган
"Вообще-то, я очень уверенный в себе человек. Но при этом, скажем так, сомневающийся", — смеется Кэри. Актриса рассказывает, что в подростковом возрасте могла просто взять и не прийти на экзамен именно из-за невероятного страха провалиться.
Гвен Стефани
Певица постоянно переживает из-за собственного веса. «Ну да! Я ведь хочу носить красивую одежду и выглядеть круто, — рассказывает Гвен. — Поэтому даже после сверхинтенсивной тренировки сомневаюсь, выдала ли я все, на что способна».
Кира Найтли
Кира говорит, что с каждым годом относится к жизни все проще. «Но вот до 25 я была настоящим невротиком. Главное — не воспринимать все близко к сердцу. Хотя кого я обманываю… По-прежнему могу днями переживать из-за ерунды», — признается актриса.
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