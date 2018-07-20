Дело об убийстве возбудили после пропажи мальчика-инвалида под Челябинском

По факту исчезновения 14-летнего мальчика-инвалида в Сосновском районе возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

Ильшат Хайруллин ушёл из дома в посёлке Туктубаево и не вернулся ещё днём в среду, 18 июля. Известно, что подросток имеет сразу несколько серьёзных диагнозов: эпилепсия, ДЦП и аутизм. При этом у родных не нашлось свежей фотографии ребёнка, по которой правоохранители могли бы опознать его.

Кроме того, родители сообщили, что мальчик не разговаривает и всегда держит руки на уровне груди. Приметы: рост 170 см, вес 45 кг, пропавший имеет короткую стрижку, тёмные волосы, глаза карие, правая рука в родинках. Он был одет в тёмное трико, чёрные сланцы и светлую футболку.

Поисковые работы с самого начала приобрели масштабные размеры. Сотрудники полиции и МЧС , кинологи с собаками от ЧРОО «Ассоциация спасателей» и волонтёры «Легион-СПАС» уже обследовали окрестности посёлка, лесной массив и прибрежную зону. Однако найти ребёнка пока не удалось.

«В связи с наличием угрозы жизни и здоровью ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», — рассказали в следственном комитете. — Силами правоохранительных органов и волонтёров ведётся поиск мальчика».

Отметим, что для организации работы на место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Степан Шульга, который взял расследование уголовного дела на личный контроль.

Людей, обладающих информацией о произошедшем и местонахожении Ильшата Рафильевича Хайруллина, стражи правопорядка просят сообщить по телефону «02».