«Местные боялись даже кричать»: поиски пропавшего под Челябинском мальчика осложняют его заболевания

В посёлке Туктубаево Сосновского района под Челябинском пропал страдающий ДЦП 14-летний подросток. Волонтёры отряда «Легион-СПАС» объявили срочный сбор добровольцев. Корреспонденты 74.ru работают на месте событий. В режиме онлайн рассказываем о поисках мальчика.

Мама пропавшего мальчика больше суток на ногах, но пока поиски не принесли результата

Сообщения об исчезновении подростка появились сегодня, а ушёл он из дома 18 июля и до настоящего времени не вернулся. Одет был в тёмное трико, чёрные сланцы и светлую футболку. Мальчик не разговаривает.

Приметы подростка: рост 170 сантиметров, вес 45 килограммов, короткая стрижка, тёмные волосы, глаза карие, правая рука в родинках.

У родных есть только маленькое фото мальчика шестилетней давности

19 июля 22:07 Только что спасатели спустили на воду лодку, с фонарём прочесывают акваторию реки.

19 июля 21:55 На улице стремительно темнеет, что, само собой, осложняет поисковые работы, и, судя по всему, скоро их придется приостановить.

19 июля 21:54 Свежая информация: появились данные, что мальчика видели после обеда у местного магазина. Эти сведения проверяют.

19 июля 21:54 На место поисков едет начальник ОМВД по Сосновскому району Евгений Оленич. Он будет организовывать штаб в школе Туктубаево.

19 июля 21:34 Директор туктубаевской школы организует пункт питания.

19 июля 21:28 К заросшему густой травой пустырю у реки в Туктубаево, где сегодня утром видели мальчика, стягиваются спасатели, полицейские, ждут собак. Хотят цепочкой прочесать местность.

19 июля 21:27 На место поисков приехала еще одна бригада МЧС , специалисты привезли квадроцикл и лодку.

19 июля 21:16 Волонтеры и силовики начали цепью прочесывать местность вокруг Туктубаево.

Окрестности поселка прочесывают и полиция, и люди в штатском

В поисках мальчика местные жители проверяют и поля, и леса

19 июля 20:54 Новая информация: кто-то из местных видел Ильшата утром на задах улицы Набережной. Туда отправляют людей.

Волонтеры уточняют малейшую информацию у мамы пропавшего мальчика

19 июля 20:50 Новые вводные — у мальчика элементы аутизма, он боится людей.

— Местные вчера его искали, боялись даже кричать, — рассказала подошедшая сотрудница полиции.

19 июля 20:45 В посёлок подъехал отряд поисковиков «Лиза Алерт».

19 июля 20:44 В Туктубаево прибыла бригада пожарных.

В Туктубаево подтянулся отряд МЧС — Сейчас с администрации позвонили, подвезут воду и сухпай, — сообщил командиру подошедший имам.

— Если поиски затянутся, может, сразу договориться, чтобы открыли пункт питания в школе, — предложил начальник угрозыска.

19 июля 20:43 Тётя пропавшего мальчика, вышедшая к полицейским, сказала, что тут всё уже проверили не на один раз.

19 июля 20:38 Дэпээсники прочесали участок речки у деревни — безрезультатно. Двинулись осматривать территорию у села.

Сотрудники ДПС прочесали берег реки

Но поиски не дали результата

И полицейские отправились прочесывать территорию, прилегающую к поселку

К поискам мальчика подключились пожарные

19 июля 20:33 Командир с группой сотрудников полиции и братом пропавшего мальчика осматривает территорию частного дома семьи. Заглядывают во все ямы, на крыши сараев. Собаку заперли, по обычному деревенскому двору ходит теленок.

В поисках мальчика люди заглядывают в каждую яму 19 июля 20:27 Командир распорядился объединить группы полицейских и волонтёров с жителями деревни, знающими местность.

19 июля 20:18 В поиски включаются сотрудники регионального управления МЧС.

— Информацию довели, мы сейчас тоже подключились к поискам этого мальчика. Отделения поехали участвовать, — сообщил начальник пресс-центра чрезвычайного ведомства Егор Пахомов.

19 июля 20:18 Связь в Туктубаево плохая. Начальник угро, у которого на телефоне пропал сигнал, попросил спецкора 74 загрузить гугл-карту, посмотреть местность, определить ближайшие деревни.

19 июля 20:12 В Туктубаево подъехали еще кинологи.

На место поисков продолжают подъезжать добровольцы с собаками

19 июля 20:07 К импровизированному штабу подошли молодые парни, один из них — старший брат пропавшего Рафаэль.

— Рафаэль, иди сюда. В армии служил? — спросил начальник угрозыска Сосновского райотдела полиции Олег Кулебякин. — Можешь карту накидать, что успели прочесать?

Карту взялся нарисовать друг Рафаэля.

Карту поисков взялся нарисовать друг Рафаэля, старшего брата пропавшего мальчика (на фото второй справа)

19 июля 19:52 Поступила информация, что местный мальчишка видел Ильшата с пастухом. Командир немедленно отправил найти ребенка-свидетеля и взять у него всю информацию.

Полиция проверяют любую зацепку

19 июля 19:50 Отец и мать пропавшего мальчика в разводе. Отец пьет. Мать, само собой, сильно переживает.

— Мать бегает с красными глазами, не спит, а он глаза залил, — эмоционально отчитала отца одна из сотрудниц полиции.

Участники поисков уточняют информацию у отца мальчика (в синей кепке)

19 июля 19:49 Координатор «Легион СПАС» уже на месте. Волонтеров собирают в конце асфальтированной улицы (после здания школы метров через 400). Здесь уже больше десятка машин

19 июля 19:43 Часть полицейских направили в лесной массив.

— Выстроились там и пошли, — командует начальник угрозыска отдела МВД по Сосновскому району Олег Кулебякин.

— Родственники вытоптали уже весь лес, — доложил один из полицейских, махнув рукой на ближайший лес.

19 июля 19:42 Уточнили имя пропавшего. Его зовут Ильшат Хайрулин.

У семьи есть только маленькое фото Ильшата, и оно шестилетней давности

19 июля 19:30 Полицейские распределяют, кто делает подомовой обход, кто прочёсывает берег реки и заброшенные полуразрушенные строения.

— В дома заходим по двое, мало ли что, безопасность никто не отменял, — напутствует коллег женщина с погонами майора.

19 июля 19:22 Во время развода командир спросил у личного состава, есть ли снимки мальчика. У большинства их не оказалось. У остальных есть очень маленькое фото шестилетней давности. По всей видимости, сложности в том, что семья деревенская и живёт бедно.

У стражей правопорядка большие проблемы с фото пропавшего мальчика

19 июля 19:17 На центральной улице села, возле здания школы в Туктубаево, стоят десятки полицейских, в том числе кинолог с собакой. Начинается развод стражей правопорядка.

Полицейский развод организовали возле школы в Туктубаево

19 июля 19:10 Добровольцы активно откликнулись на призывы о помощи и формируют экипажи на машинах для поездки в Туктубаево буквально каждые полчаса. Места ещё есть! Не оставайтесь равнодушными. Любой вклад будет очень полезен. Вся информация и телефоны в обсуждениях под постом в группе «Легион СПАС» во «ВКонтакте».

В Туктубаево активно формируются экипажи добровольцев на машинах

19 июля 19:01 В группе «Легион СПАС» во «ВКонтакте» активисты сообщают о месте сбора добровольцев на выезде из Челябинска.

— Сбор на АЗС в сторону Кременкуля, отъезд каждый час начиная с 17:00. Формируйте экипажи самостоятельно, — пишет Ирина Зайцева . — До конечной трамвая, потом ногами до Новоградского тракта. Мимо церкви, пожарной части, к кардиологическому центру.

19 июля 18:56 На этой неделе было сразу несколько новостей о пропаже людей на Южном Урале. О том, что нужно делать в первые 48 часов тем, чей близкий человек исчез, читайте в инструкции 74.ru.

19 июля 18:30 Как рассказал прокурор Сосновского района Константин Семченко , контролирующий поиски ребёнка, на ноги уже подняли военных, сейчас проходит развод личного состава полиции. Ведутся широкомасштабные поиски мальчика.

19 июля 18:29 Сегодня, когда начались поиски, следы, похожие на подростковые, обнаружили в районе танкового полигона на границе Чебаркульского и Сосновского района. Пока точных данных о том, что речь идет о следах именно этого ребенка, нет, но волонтёры и полицейские проверяют абсолютно все версии.

19 июля 18:28 У мальчика довольно тяжёлая форма ДЦП, сопряжённая с эпилепсией. Он боится воды, травы и даже ветра. Любая мелочь, даже укус комара, могут привести у него к приступу.

19 июля 18:24 У матери пропавшего мальчика, жительницы Туктубаево, четверо детей. Вчера она гуляла с двумя младшими детьми, старший, больной ребёнок, от них отстал и на какое-то время пропал из виду. Когда женщина обнаружила его пропажу, она попыталась найти мальчика вместе с селянами самостоятельно и в полицию не обратилась. Заявление в ОВД поступило только сегодня после обеда.

19 июля 18:23 Корреспонденты 74.ru отправились на место сбора волонтёров.

19 июля 18:22 На этой неделе две новости о пропавших южноуральцах вызвали большой общественный резонанс. В Магнитогорске пропала 29-летняя финалистка мирового конкурса красоты и молодая мать Ксения Мецгер. В тот же день её нашли мёртвой в пригороде и задержали 24-летнего подозреваемого в убийстве. По версии следствия, он расправился с жертвой, заманив её в автомастерскую под предлогом осмотра выставленной на продажу машины.

Челябинку Алину Галимжанову, пропавшую месяц назад после поездки в гараж с бывшим мужем, нашли убитой в лесном массиве. Обвиняемый — экс-супруг 36-летней женщины, сотрудник полиции. Он взят под стражу.

Не теряет надежды семья 28-летнего строителя из коркинского посёлка Первомайский Сергея Царапкина , пропавшего в горах. Его ждут уже 12-й день. Ранее близкие молодого человека обвинили полицию в затягивании поисков. Молодой мужчина отправился в поход, но куда точно — неизвестно. Выйти на его маршрут собираются, получив от оператора мобильной связи распечатку звонков и данные о местоположении.

О том, что нужно делать в первые 48 часов тем, чей близкий человек пропал, читайте в инструкции 74.ru.