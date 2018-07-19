Ещё
Гимнастка Яна Кудрявцева поделилась теплым снимком со своей сестрой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гимнастка Яна Кудрявцева поделилась теплым снимком со своей сестрой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
У девочек прекрасные отношения.
Серебряный призер Олимпиады по художественной гимнастике Яна Кудрявцева порадовала подписчиков в Instagram трогательным фото с сестрой Аней. Спортсменка старается часто видеться со своей семьей. Сейчас они отдыхают в Балаково и катаются по Волге на яхте. На снимке 10-летняя Аня нежно целует и обнимает свою старшую сестру.
А у вас есть братья или сестры?❤️
Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)
19 Июл 2018 в 9:31 PDT  «Какое прекрасное фото😍», «Какая чудесная фотография! Любовь и тепло!❤️», «Как сестренка стала похожа 👍🏻», «Две принцессы 👸🏽😍✨», «Великолепные девочки», — прокомментировали поклонники гимнастки.
Кстати, Яна часто делится семейными фотографиями. И малышка Аня постоянно появляется в ленте звездной сестры.
Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)
14 Июн 2018 в 1:41 PDT  Напомним, что недавно одна из самых титулованных российских гимнасток Яна Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева. Спортсмен сделал девушке предложение, она ответила согласием. Молодые не стали долго ждать. Уже через несколько недель они поженились. Об этом Яна Кудрявцева рассказывала в своем Instagram.
ДА.. ❤️ @dkugi Я тебя люблю!
Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)
21 Июн 2018 в 6:42 PDT  Семья)💞
Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)
7 Июл 2018 в 12:12 PDT  Фото: Instagram @kudryavtseva_y
Letidor.ru: последние новости
Анна Седокова гордится танцевальными успехами дочери Звезда «Универа» Арарат Кещян показал фото и видео отдыха с женой и дочками Татьяна Лазарева и Михаил Шац вместе отмечают 20-ую годовщину свадьбы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Сумерек» загорает на нудистском пляже2
Как живут вдовы знаменитостей
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории3
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт24
Названы лучшие марки томатного сока20
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение