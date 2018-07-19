Гимнастка Яна Кудрявцева поделилась теплым снимком со своей сестрой 

У девочек прекрасные отношения.
Серебряный призер Олимпиады по художественной гимнастике Яна Кудрявцева порадовала подписчиков в Instagram трогательным фото с сестрой Аней. Спортсменка старается часто видеться со своей семьей. Сейчас они отдыхают в Балаково и катаются по Волге на яхте. На снимке 10-летняя Аня нежно целует и обнимает свою старшую сестру.
А у вас есть братья или сестры?❤️
Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)
19 Июл 2018 в 9:31 PDT «Какое прекрасное фото😍», «Какая чудесная фотография! Любовь и тепло!❤️», «Как сестренка стала похожа 👍🏻», «Две принцессы 👸🏽😍✨», «Великолепные девочки», — прокомментировали поклонники гимнастки.
Кстати, Яна часто делится семейными фотографиями. И малышка Аня постоянно появляется в ленте звездной сестры.
Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)
14 Июн 2018 в 1:41 PDT Напомним, что недавно одна из самых титулованных российских гимнасток Яна Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева. Спортсмен сделал девушке предложение, она ответила согласием. Молодые не стали долго ждать. Уже через несколько недель они поженились. Об этом Яна Кудрявцева рассказывала в своем Instagram.
ДА.. ❤️ @dkugi Я тебя люблю!
Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)
21 Июн 2018 в 6:42 PDT Семья)💞
Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)
7 Июл 2018 в 12:12 PDT Фото: Instagram @kudryavtseva_y