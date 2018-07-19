Гимнастка Яна Кудрявцева поделилась теплым снимком со своей сестрой

У девочек прекрасные отношения.

Серебряный призер Олимпиады по художественной гимнастике Яна Кудрявцева порадовала подписчиков в Instagram трогательным фото с сестрой Аней. Спортсменка старается часто видеться со своей семьей. Сейчас они отдыхают в Балаково и катаются по Волге на яхте. На снимке 10-летняя Аня нежно целует и обнимает свою старшую сестру.

А у вас есть братья или сестры?❤️

Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)

19 Июл 2018 в 9:31 PDT «Какое прекрасное фото😍», «Какая чудесная фотография! Любовь и тепло!❤️», «Как сестренка стала похожа 👍🏻», «Две принцессы 👸🏽😍✨», «Великолепные девочки», — прокомментировали поклонники гимнастки.

Кстати, Яна часто делится семейными фотографиями. И малышка Аня постоянно появляется в ленте звездной сестры.

Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)

14 Июн 2018 в 1:41 PDT Напомним, что недавно одна из самых титулованных российских гимнасток Яна Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева . Спортсмен сделал девушке предложение, она ответила согласием. Молодые не стали долго ждать. Уже через несколько недель они поженились. Об этом Яна Кудрявцева рассказывала в своем Instagram.

ДА.. ❤️ @dkugi Я тебя люблю!

Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)

21 Июн 2018 в 6:42 PDT Семья)💞

Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)

7 Июл 2018 в 12:12 PDT Фото: Instagram @kudryavtseva_y