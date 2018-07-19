Витамины круглый год: разводим сад-огород на балконе

Для того, чтобы почувствовать вкус деревенской жизни, совсем не обязательно уезжать в деревню, для экспериментов подойдет балкон или лоджия городской квартиры. Прежде чем приступить к разведению сада-огорода, стоит освободить помещение от склада ненужных вещей.

Освещение для грядок Одним из важных условий хорошего роста растений является наличие достаточного количества естественного освещения. Идеально подходят балконы квартир, расположенные на южной, юго-восточной и юго-западной стороне. В остальных случаях придется озаботиться созданием дополнительного освещения с помощью, например, люминисцентных ламп, которые устанавливаются либо над грядками, либо над конкретным растением. Такое освещение вероятнее всего может потребоваться в зимнее время года.

Температурный режим Разобравшись с освещением, переходим к температурному режиму. Ночью температура не должна падать ниже 15 градусов по Цельсию. Оптимальная температура днем — 20-25 градусов. В случае с застекленным балконом проблем будет гораздо меньше, чем на открытых пространствах. В таких помещениях можно выращивать зелень круглогодично, не озадачиваясь поиском нагревательных приборов.

Ящики для рассады, почва и удобрения Для рассады понадобятся специальные ящики или горшки глубиной не менее 15-20 см. Можно использовать деревянные или пластиковые емкости. Почву лучше всего приобретать в специализированных магазинах с учетом особенностей высаживаемых растений. Удобрения также необходимо подбирать с помощью продавца-консультанта, либо воспользоваться универсальным грунтом и такими же удобрениями.

Мини-огород пряностей Начинать эксперименты с мини-огородиком на балконе лучше всего с неприхотливой травы — тимьяна, мяты и шалфея. Растения декоративны, практически не конкурируют друг с другом и вместе создают весьма красивую композицию за счет листьев различной окраски.

Дополнительным плюсом станет неповторимый аромат трав, которым можно наслаждаться все лето.

Овощи-фрукты-зелень в интерьере Одинаково хорошо на открытых и застекленных балконах растут овощи-фрукты. Это, как правило, растения с красивыми цветами или яркими декоративными плодами. Украсить любой балкон может как огород из монокультур, так и из разных видов овощей и фруктов. Для выращивания подходят горький перец, помидоры, тыква, яблоки, смородина, клубника, помидоры, баклажаны, огурцы, цуккини. Хороши для балконных посадок листовые салаты, шпинат, эстрагон и другая зелень.

Как разместить растения Для большего удобства растения следует высаживать горизонтально в ящиках или горшках, размещенных вдоль ограждения или на полу. Высаживать в одну емкость можно сразу несколько растений, если они не будут переопылять друг друга.

Создать интересные композиции, можно используя растения с различными темпами роста. Проблему с наличием места для саженцев решит посадка ярусом. Для вьющихся растений стоит изначально предусмотреть место на полу и подготовить опору. Таким нехитрым способом удастся быстро разграничить пространство.

Уход за растениями Прежде чем посадить какое-либо растение, стоит ознакомиться с требованиями по свету, теплу и наличию влаги. Тенелюбивые растения, высаженные на балконе, с которого практически не уходит солнце, стоит дополнительно притенять. При недостатке освещения светолюбивым растениям придется установить специальные лампы.

Самое главное — создать растениям приблизительно одинаковый температурный режим и степень освещенности. Поддерживать комфортное увлажнение почвы можно, используя для посадки горшки разной высоты и диаметра.

Все посадки требуют своевременной подкормки и достаточного полива. Если времени на такой уход нет, можно обзавестись «умными горшками», которые будут поддерживать влажность почвы на нужном уровне.

И, наконец, добавить изюминку дизайну балконного сада можно установкой мини-родника, фонтанчика или созданием небольшого сада камней. Однако все зависит от размеров помещения. Чаще всего можно обойтись посадкой растений, которые будут дарить хорошее настроение владельцу сада каждый день.