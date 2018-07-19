Вышел из дома и не вернулся: в Ростове разыскивают 87-летнего мужчину с тату «Петя»

Мужчина дизориентирован

В Советском районе Ростова разыскивают 87-летнего местного жителя Петра Зимина, который исчез 18 июля и не дает о себе знать. Мужчина вышел из дома, расположенного по улице Стачки и до сих пор не вернулся.

Родные обратились с заявлением о пропаже в полицию, а также попросили волонтеров помочь в поисках пожилого мужчины.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», пенсионер дезориентирован.

— Рост мужчины 165–170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Мужчина носит бороду и усы, — прокомментировали в поисковом отряде. — Из особых примет — на левом предплечье тату «Петя».

В день исчезновения был одет в синие брюки и короткую рубашку с рукавом. На ногах — сандалии. С собой у мужчины должна быть записка с номером телефона.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, звоните по номеру 112, 8–800–700–54–52.