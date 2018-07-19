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Вышел из дома и не вернулся: в Ростове разыскивают 87-летнего мужчину с тату «Петя»
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Вышел из дома и не вернулся: в Ростове разыскивают 87-летнего мужчину с тату «Петя» 

161.ru 40 минут назад
Фото: 161.ru
Мужчина дизориентирован
В Советском районе Ростова разыскивают 87-летнего местного жителя Петра Зимина, который исчез 18 июля и не дает о себе знать. Мужчина вышел из дома, расположенного по улице Стачки и до сих пор не вернулся.
Родные обратились с заявлением о пропаже в полицию, а также попросили волонтеров помочь в поисках пожилого мужчины.
Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», пенсионер дезориентирован.
— Рост мужчины 165–170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Мужчина носит бороду и усы, — прокомментировали в поисковом отряде. — Из особых примет — на левом предплечье тату «Петя».
В день исчезновения был одет в синие брюки и короткую рубашку с рукавом. На ногах — сандалии. С собой у мужчины должна быть записка с номером телефона.
Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, звоните по номеру 112, 8–800–700–54–52.
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