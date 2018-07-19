Самые горячие подписчицы Playboy на ЧМ-2018: посмотрите, как они болели

Playboy провел среди своих подписчиц в инстаграме конкурс #БолеемВместеСPlayboy и выбрал самых красивых болельщиц ЧМ-2018! Не верите? Смотрите сами!

Согласно правилам конкурса, девушки должны были выкладывать свои ослепительные фотографии с хэштегом #БолеемВместеСPlayboy. Лучшие снимки мы, на протяжении всей акции, публиковали себе в группу.

Требований к фотографиям было всего два: они должны были поднимать футбольное настроение и радовать глаз. И, надо признать, с этим справились все участницы!

Большинство девушек устроили себе настоящие фотосессии — кто-то в студии, другие на трибуне стадиона или футбольном поле. Есть и фото с болельщиками, и снимки, где девушки прикрываются тематическими предметами. Получилось здорово!

Анастасия Ферц

@ferz_nastya

Мария

@manyamufasa1987

Яна Бамби

@yanaligr

Окси Коновалова и Гаяна Багдасарян

@crazy_vamp

Анжелика

@lika_markiza

Kalinka Fox @kalinkafox

Леся Макеева

@lesya_lesenka001

Анна Стейнфилд

@annasteinfeld

Жанна Балаева

@zhannabrauni

Аврора Мони

@avroramoni

Кристина

@kri_ko Света Шерстнева

@sveta_sherstneva

Катерина

@kayterin

Катрин

@111sugar111

Наталья Усманова

@natasha.usmanova

Лолита

@lolita_breskku

Яна Кушниренко

@vasiiiliska2