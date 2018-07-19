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Самые горячие подписчицы Playboy на ЧМ-2018: посмотрите, как они болели
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Самые горячие подписчицы Playboy на ЧМ-2018: посмотрите, как они болели 

PlayboyRussia.com 39 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Playboy провел среди своих подписчиц в инстаграме конкурс #БолеемВместеСPlayboy и выбрал самых красивых болельщиц ЧМ-2018! Не верите? Смотрите сами!
Согласно правилам конкурса, девушки должны были выкладывать свои ослепительные фотографии с хэштегом #БолеемВместеСPlayboy. Лучшие снимки мы, на протяжении всей акции, публиковали себе в группу.
Требований к фотографиям было всего два: они должны были поднимать футбольное настроение и радовать глаз. И, надо признать, с этим справились все участницы!
Большинство девушек устроили себе настоящие фотосессии — кто-то в студии, другие на трибуне стадиона или футбольном поле. Есть и фото с болельщиками, и снимки, где девушки прикрываются тематическими предметами. Получилось здорово!
Анастасия Ферц
@ferz_nastya
Мария
@manyamufasa1987
Яна Бамби
@yanaligr
Окси Коновалова и Гаяна Багдасарян
@crazy_vamp
Анжелика
@lika_markiza
Kalinka Fox  @kalinkafox
Леся Макеева
@lesya_lesenka001
Анна Стейнфилд
@annasteinfeld
Жанна Балаева
@zhannabrauni
Аврора Мони
@avroramoni
Кристина
@kri_ko  Света Шерстнева
@sveta_sherstneva
Катерина
@kayterin
Катрин
@111sugar111
Наталья Усманова
@natasha.usmanova
Лолита
@lolita_breskku
Яна Кушниренко
@vasiiiliska2
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