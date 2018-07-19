Фен шуй дачного участка

Растительность и организация ландшафта, определяющие фен шуй садового участка, имеют огромное значение. Как создать гармонию садового участка? Если воспользоваться рядом несложных правил, организация внутреннего мира и сада могут прекрасно соответствовать друг другу.

Для начала нам понадобится компас. С его помощью определяем, где какие стороны света находятся. После этого мысленно или с помощью чертежа-плана разбиваем участок на 8 частей. Вход на него по фен шуй обязательно должен быть с северной стороны. Если соответствовать этому правилу не удается физически, следует принять за аксиому, что север там, где вход на участок, а остальные стороны света обозначить, не ориентируясь на реальные.

Север — сторона света, отвечающая за карьерный рост. В идеальном варианте в этой стороне должен быть расположен вход в дом. Из растений для посадок подходят гиацинты, дельфиниумы. Поскольку карьерное продвижение должно быть постепенным, но верным, акцентировать внимание на этой зоне земельного участка не стоит. Для того, чтобы ваши дела шли в гору, ухаживайте за газоном, вовремя подстригая траву. Здесь же можно посадить кусты черной смородины.

Юг — сторона социального положения. В этом направлении уместны клумбы с розовыми или красными цветами и ярко-зеленая листва. Кроме того, здесь прекрасно работают розы, мальвы и гладиолусы. Для укрепления авторитета посадите пихту, тую или самшит. Из ягод подойдут клубника, малина или красная смородина.

Юго-запад — сторона, отвечающая за семейное благополучие. В этой стороне участка самое место беседке с мангалом. В этом секторе семья будет проводить время чаще всего, уделите его организации повышенное внимание. Привлечь положительную энергетику можно, высадив желтые цветы: лилии, подсолнухи, желтый ирис или тюльпаны.

Северо-запад — сектор относится к мужскому началу и является ответственным за путешествия и жизненный опыт. В оформлении зоны будут нелишними сдержанность и строгость. Цветы на данном участке лучше не высаживать. Идеальны для посадок кустарники или деревья. Для того, чтобы побыстрее отправиться в отпуск, высадите растение или дерево, растущее в том месте, куда хотите попасть. Такой прием позволит активировать зону и помочь вашему желанию поскорее сбыться. Покровительство высших сил обеспечит кормушка для птиц на дереве. Здесь же уместны кованые изделия, например, скамейка.

Запад отвечает за детей. Проявите максимум воображения при оформлении данной зоны. Если вспомнить, что рядом расположена зона брака, логичным окажется, что в западном направлении самое место для детской площадки. Если места крайне мало, можно ограничиться качелями. Искусственный пруд, оформленный в этой части участка, сделает детей более спокойными. Особых требований к растениям в зоне запада нет. Если в семье ожидается пополнение, идеальным вариантом для посадок будет мальва.

Северо-восток — зона учебы и достижений. Грядки лучше всего разбивать именно здесь. Усилить место позволят камни. С их помощью можно, например, оформить дорожки.

Юго-восток — зона денег. Если посадить в этой части участка одуванчики, ваше благосостояние приумножится. Кроме того, уместны для юго-востока деревья, а также кабачки и желтый перец. Логическую картинку завершит фонтан.

Восток является сектором семьи. Активация зоны в случае болезни одного из членов семьи может принести несомненную пользу. На участке лучше всего размещать цветы с учетом индивидуального вкуса каждого. Поднять жизненную энергию поможет виноград.

Центр — объединяет все остальные зоны. Клумба с растениями, которые цветут круглый год — идеальное решение для участка.

По правилам фен шуй дорожки на дачном участке должны быть извилистыми. Дорожки стоит размещать недалеко от дома, чтобы положительная энергия не обходила его стороной.

По углам сада стоит расположить фонари. Освещенная южная сторона в вечернее время принесет удачу семье. Фонарь в юго-западном углу участка — вариант для семей, где пошатнулись отношения.

Учитывая, что в саду превалируют элементы Дерева, стоит обратить внимание и на другие стихии. Сбалансировать энергию помогут столик квадратной формы со столешницей из стекла и металлическими ножками, керамические горшки белого цвета для растений (символ Металла и Земли), деревянные стулья синего цвета (Вода). Кроме того, уместным будет декорирование камнями, влияющими на уравновешенность, стабильность и защищенность.